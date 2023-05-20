Посольство России вручает награды победителям первой Международной астрономической олимпиады

В четверг в Посольстве России состоялась церемония вручения медалей и сертификатов I Международной астрономической олимпиады.

В распространенном в пятницу пресс-релизе говорится, что соревнования проходили в городе Саранске (Мордовия, Россия) с 26 сентября по 2 октября 2022 года в дистанционном формате.

Церемония награждения была организована посольством совместно с представительством «Россотрудничества» в Дакке в четверг.

Студенты из Бангладеш, участвовавшие в Олимпиаде, завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей: Хритом Саркар Ойон (Государственная школа Адамджи Кантонмент), Эмдулла Раджи (Колледж Нотр-Дам), Анхав Анна Нави (Колледж Читтагонг), Радха Чоудхури (модель жилого дома Дакки). ). Колледж), Фиджул Кабир Джишан (Колледж Ананда Мохан) и Фаяз Сиддики (Школа DPS STS).

В церемонии награждения приняли участие посол России Александр Мантыцкий и советник-посланник посольства Екатерина Семенова.

Дополнительный секретарь Министерства науки и технологий Бангладеш Мохаммад Абдул Момин отметил роль России в развитии наукоемкой экономики в этой стране и высоко оценил прогресс, достигнутый в реализации проекта АЭС «Руппур» в этом контексте.

Максим Доброхотов, директор Русского дома в Дакке, подчеркнул, что подобные инициативы важны для поощрения талантливых молодых бангладешцев, которым может быть полезно участие в стипендиальных и грантовых программах в России.

вежливость

Он также сообщил, что российские вузы готовят на высоком уровне специалистов по техническим направлениям, которые могут быть актуальны для Бангладеш в свете ее успешного социально-экономического развития.

Фахим Раджит Хуссейн, глава олимпийской команды Бангладеш по астрономии и астрофизике, и Маушур Амин, основатель и советник Бангладешского астрономического общества, поздравили участников с успешным выступлением и выразили надежду на дальнейшие образовательные обмены с Россией.

Победители олимпиад единогласно заявили о желании в будущем заняться научной деятельностью, представлять свою Родину на подобных мероприятиях за рубежом, а также выразили заинтересованность в обучении в российских вузах.