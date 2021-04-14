Посольство России в Вашингтоне критикует Госдепартамент за то, что он не упомянул первого человека, побывавшего в космосе

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12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин объявил: «Поехали!». (Поехали!) Когда космический корабль «Восток» взлетел с Земли, доставив первого человека в космос. 12 апреля ежегодно в России отмечается День космонавта, а во всем мире – Международный день полета человека в космос.

Государственный департамент США никогда не упоминал советского астронавта Юрия Гагарина, первого человека в космосе, в своем заявлении в Facebook, опубликованном в понедельник по случаю Международного дня полета человека в космос, а вместо этого разместил фотографии американских астронавтов.

Глава Российского космического агентства Роскосмос Дмитрий Рогозин в понедельник в Twitter раскритиковал сообщение МИДа, заявив, что «великие державы так себя не ведут».

Комментируя отказ МИДа упомянуть Гагарина в связи с 60-летием его полета, посольство России в Вашингтоне заявило в Facebook, что министерство искажает память о первом человеке, побывавшем в космосе.

«К сожалению, Госдепартамент США в очередной раз проявил амнезию в отношении истории освоения космоса. Мы хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем ​​полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине», – сказал он. посольство сказал.

Сообщалось, что буквально днями ранее, 9 апреля, астронавт НАСА Марк Ванди Хи отправился на Международную космическую станцию ​​(МКС) на борту российского космического корабля «Союз» имени Юрия Гагарина.

«Наши забывчивые коллеги могут найти бюст астронавта в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия, а скульптуры Юрия Гагарина установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и НАСА сотрудники ежегодно посещают эти объекты в память о своей памяти «Советский космонавт».

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 12 апреля, Днем полета человека в космос Гагарина, Международным днем ​​полета человека в космос в 2011 году.

Генеральный директор космической организации США Том Зелибур сказал Sputnik в понедельник, что полет легендарного советского космонавта Юрия Гагарина 60 лет назад изменил жизнь каждой страны на планете. По словам Зелибора, многие люди в Соединенных Штатах не осведомлены о достижениях российской космической программы или об опасностях космического полета Гагарина, и что историю советского космонавта следует лучше рассказывать в Соединенных Штатах.