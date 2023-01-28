Посольство России призывает США прекратить вмешательство в работу компетентных органов

Посольство России в США призвало правительство США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как Госдепартамент США осудил решение Московского городского суда о закрытии Московской Хельсинкской правозащитной группы.

Мы отметили очередное антироссийское заявление администрации. На этот раз нас обвиняют в несоблюдении прав человека в связи с постановлением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также в связи с отнесением других организаций гражданского общества к нежелательным. «Мы призываем официальных лиц США прекратить вмешательство в наши внутренние дела и работу компетентных российских органов», — говорится в заявлении посольства.

В посольстве подчеркнули, что Вашингтону необходимо обратить внимание на ситуацию с правами человека в США, а не обвинять другие страны в пренебрежении демократическими свободами.

Министерство юстиции России заявило в ходе судебного разбирательства в Москве в среду, что Московская Хельсинкская группа нарушила свой устав, действуя за пределами столицы. Проверка MHG, одной из старейших правозащитных групп в России, проведенная в ноябре, показала, что в период с 2019 по 2021 год организация провела 11 мероприятий за пределами Москвы.

MGH утверждало, что проверка была проведена незаконно. В среду правозащитная группа выступила против министерства в последней попытке отсрочить судебный процесс, но Московский районный суд отклонил иск. В среду Мосгорсуд постановил закрыть MHG. Государственный департамент США осудил решение в заявлении в пятницу.