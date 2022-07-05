Россия объявила, что посольство США будет расположено на площади Донецкой Народной Республики, 1. (файл)

Посольство США в России использует координаты вместо адресов на своем веб-сайте после того, как официальные лица в Москве переименовали площадь перед зданием в честь прокремлевских сепаратистов на Украине.

В прошлом месяце официальные лица в Москве объявили, что посольство США в России теперь находится на площади Донецкой Народной Республики, 1, имея в виду отколовшийся от восточной Украины регион, который Москва признала независимым до ввода туда войск.

В ответ посольство США указало его местоположение как «55,75566° северной широты, 37,58028° восточной долготы». Веб-сайт. Однако в разделе веб-сайта «Посольства и посольства» указан прежний адрес посольства: Большой Девятинский переулок, д. 8.

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Примечательно, что в июне москвичи проголосовали за переименование площади у посольства США. В том же месяце мэрия Москвы объявила новое название открытой площадки перед главным входом в посольство.

В заявлении официальных лиц говорится, что изменение произошло после того, как почетные московские советники предложили «защитников Донбасса», преимущественно русскоязычного региона Украины, который, по словам России, она освобождает в рамках своей «военной кампании». Они также сказали, что новый адрес был выбран в результате общественного голосования, в котором приняли участие почти 280 000 человек.

Протестующие в США неофициально переименовали президента Украины Владимира Зеленского после того, как разместили табличку у посольства России в Вашингтоне. Согласно с NewsweekАктивист Клод Тейлор сказал: «Знак «Путь Президента Зеленского» — это наш способ мирного протеста. [Russian President Vladimir] Зверства Путина и уважение к Украине»

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Президент России Владимир Путин ввел войска в Украину 24 февраля, что усилило и без того высокую напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном.