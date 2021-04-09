Economy

Посол Беларуси посетил Оренбург, чтобы обсудить перспективы сотрудничества

9 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Фото любезно предоставлено Посольством Беларуси в России.

МОСКВА, 9 апреля. / Белта / – На белорусском уровне обсуждались вопросы продаж белорусских легковых автомобилей, коммунальной техники, сельхозтехники, возможное участие белорусских компаний в строительстве социальных объектов, развитие производственной кооперации и другие важные темы сотрудничества. делегация. Владимир Семашко во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России 7-8 апреля посетил Оренбургскую область России, сообщили Блатте в пресс-службе посольства.

Владимир Семашко встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Баслером. Стороны определили текущую ситуацию и характер взаимной торговли. Они подчеркнули заинтересованность и необходимость укрепления и укрепления социальных, экономических и гуманитарных отношений.

Посол назвал основные направления сотрудничества в Беларуси, готовые оказать помощь Оренбургу и области: в продаже легковых автомобилей (электробусы, троллейбусы, автобусы), коммунальной техники, мусороперерабатывающего оборудования и современного оборудования для переработки твердых бытовых отходов. Продукция для очистки воды, очистки сточных вод, подъемное оборудование. Владимир Семашко обратил внимание на развитие сотрудничества в области строительства социальных объектов (школ, детских садов и др.) За счет финансовых ресурсов Банка развития Республики Беларусь и последующей покупки объектов региональными властями. Упоминалось также о поставках в Оренбургскую область белорусской сельхозтехники, в том числе мощных тракторов, комбайнов, комбайнов и прицепной техники.

Белорусская делегация посетила АО «Оренбургагронабтехсервис», чтобы обсудить возможности продажи дополнительных машин и автомобилей Гомсельмаш в регионе и, возможно, возобновления договора купли-продажи. Представители белорусского производителя сельхозтехники «Гомсельмаш» выявили несколько проблем со сбытом продукции с учетом имеющегося опыта сотрудничества двух компаний. По предложению Владимира Семашко достигнута договоренность о том, что «Оренбургагронабтехсервис» представит свое видение краткосрочного сотрудничества, включая варианты финансирования, объемы закупок и ассортимент продукции, в Посольство Беларуси в России. В свою очередь, белорусская сторона рассмотрит возможные варианты сотрудничества в будущем.

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Белорусская делегация также посетила местный завод бурового оборудования ZBO Drill Industries. Организована демонстрация имеющихся товаров. Стороны обсудили возможность продажи бурового оборудования Беларуси и другим белорусским компаниям. Посол Беларуси попросил российскую компанию разработать план краткосрочного сотрудничества с белорусской стороной для принятия решений о дальнейших формах сотрудничества.

Во время поездки в ООО «Оренбургский радиатор» посол и руководство компании обсудили вопросы сотрудничества с белорусскими машиностроительными предприятиями. Российскую компанию пригласили возобновить участие в тендерах по продаже радиаторов Гумсельмашу. Предложено возможное сотрудничество с белорусско-китайским автопроизводителем BelGee.

Визит посла в российский регион завершился поездкой в ​​агентство Geely в Оренбурге и встречей с его руководством. Отмечено, что спрос на автомобили Geely есть, однако есть проблемы с приобретением конкретных моделей. Владимир Семашко сообщил, что сейчас рассматривается возможность расширения производственных мощностей BelGee. Расширение также позволит в будущем удовлетворить потребности дилерских центров в России.

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