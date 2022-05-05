Посол в Киеве поддерживает использование замороженных российских государственных активов для восстановления Украины

Портман вместе с сенатором Майклом Беннеттом, демократом от штата Колорадо, является соавтором законопроекта, согласно которому министерство юстиции направит все доходы от ликвидации активов в рамках недавно объявленной «Целевой группы по клептозахвату» в фонд помощи Украине, который законодательство установит. Этот фонд будет использоваться в консультации с Агентством США по международному развитию для оказания гуманитарной помощи украинским беженцам и восстановления районов, разрушенных российскими военными атаками в стране.

Оперативная группа, созданная в марте, представляет собой межведомственную правоохранительную структуру, которая занимается полным соблюдением санкций США против России, в том числе нацелена на российских правительственных чиновников и прокремлевские элиты, которые считаются ответственными за нападение президента России Владимира Путина на Украину.

Законопроект Беннета-Портмана, вынесенный на рассмотрение в Сенат по международным отношениям, аналогичен законопроекту, принятому подавляющим большинством двух партий (417 против 8) в конце апреля.

«Мы рассматриваем все юридические последствия», — сказал председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес, DNJ, когда его спросили, поддерживает ли он захват российских государственных активов для финансовой выгоды Украины. Конечно, я хочу, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины. … мы ищем способы заставить их сделать это».

Белый дом включил в свой запрос на экстренные расходы на дополнительную военную и экономическую помощь Украине на сумму 33 миллиарда долларов предложение о том, чтобы Конгресс «принял закон, упрощающий процесс взыскания и использования доходов от конфискованных и конфискованных активов для возмещения ущерба, нанесенного Украине». Государственный секретарь Энтони Дж. На прошлой неделе Блинкен сообщил комитету Палаты представителей, что юристы администрации рассматривают вопрос о том, какие юридические полномочия потребуются для ареста активов российского правительства и использования их на благо Украины.