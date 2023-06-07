Посол говорит — EURACTIV.com, что Румыния не так строга с Россией, как другие страны НАТО

Валерий Кузьмин, посол России в Бухаресте, заявил во вторник, что румынские власти не так сильны в отношениях с Россией, как другие страны-члены НАТО, отметив, что дверь в будущие отношения все еще более или менее открыта.

Об этом дипломат заявил на пресс-конференции во вторник. Новости.ро упомянул.

Дипломат сказал, что отношения между Румынией и Россией «более справедливые», чем отношения с другими странами НАТО, хотя их почти нет.

Он сказал, что есть «полуоткрытая дверь для будущих отношений», отметив, что Россия «всегда стремилась установить хорошие отношения со всеми странами мира».

После российского вторжения в Украину Румыния выслала 11 российских дипломатов «за их деятельность, противоречащую положениям Венской конвенции».

В ответ Россия выслала 11 дипломатов из посольства Румынии в Москве в 2022 году.

Кузьмин настаивал на том, что Москва поддерживает развитие культурных и человеческих связей с Румынией, но выражал неуверенность: «Как говорится, для танго нужны двое».

Министерство иностранных дел Румынии объявило в феврале о приостановке деятельности Центра российской культуры и науки в Бухаресте, заявив, что теперь он стал «инструментом пропаганды, дезинформации и извинений за военные преступления России в Украине».

(Кэтэлина Михай | EURACTIV.ro)

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