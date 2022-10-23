Посол Ирана заявил, что Иран станет крупнейшим покупателем российского зерна

«Мы снабжаем (наши люди) российским зерном — раньше такого не было. С 2021 года меняется процесс приобретения зерна внутри Ирана. Думаю, в прошлом году мы заняли второе место по нашим закупкам из России. Форум «Сделано в России» В следующем году, я думаю, мы будем первыми.

Ирану необходимо будет импортировать не менее семи миллионов тонн пшеницы в год, предшествующий марту 2023 года, и, по оценкам зерновой ассоциации страны, это будет второй год значительного импорта после засухи, повлиявшей на внутреннее производство.

Данные Управления портов и судоходства Ирана показали, что в прошлом году страна импортировала 16,5 млн тонн зерна, причем пшеница составила около половины от общего объема.

Заявление посла Ирана прозвучало на фоне нового рекордного урожая зерна в России. По данным Минсельхоза страны, в этом году урожай превысил 147 млн ​​тонн, а объемы пшеницы вот-вот достигнут 100 млн тонн. Ожидается, что страна экспортирует в 2022-2023 сельскохозяйственном году около 50 млн тонн зерна, из них 39,5 млн тонн пшеницы.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, за ней следуют Канада и США. По словам министра торговли России Максима Решетникова, в 2021-2022 сельхозгоду Россия поставила 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн ​​тонн пшеницы, в основном в Египет, Турцию и страны Южной Азии, и стала крупнейшим в мире экспортером зерна.