Посол Канады в Украине находится с визитом в России на фоне растущих угроз

В воскресенье высокопоставленный дипломат Канады нанесет чрезвычайный визит в Украину, чтобы помочь сдержать российскую оккупацию на фоне роста напряженности в регионе.

«Размещение российских войск и техники на территории Украины и вокруг нее также влияет на безопасность всего региона», — заявила министр иностранных дел Мелани Джоли. «Эти акты агрессии должны быть остановлены».

Недельная поездка, Объявлено в субботу«Это подтверждение твердой поддержки Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении МИД.

Маршрут Джоли включает встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмидтом и прибытие 200 канадских военнослужащих, дислоцированных в Украине для обучения ее сил безопасности.

США и их союзники по НАТО опасаются, что Кремль в последние месяцы сосредоточил 100 000 военнослужащих на российско-украинской границе, что сигнализирует о немедленном вторжении.

В рамках визита Джоли также состоится встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмидтом. Нарфото через Getty Images

На этой неделе американские и российские переговорщики в Женеве приостановили переговоры, чтобы ослабить военную напряженность.

Визит Джоли будет сопровождать вице-премьер-министр Украины Ольга Степанишина. АООС

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в четверг, что Россия «закладывает основу» для вторжения в Украину, используя тот же «план действий», что и аннексия Крыма в 2014 году.