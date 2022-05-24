Посол России Борис Бондарев уходит в отставку, на Украине начинается война | Новости войны России и Украины

Высокопоставленный посол России в отделении ООН в Женеве подал в отставку и направил зарубежным коллегам заявление с критикой «агрессивной войны», развязанной президентом России Владимиром Путиным в Украине.

Борис Бондарев, постоянный советник России при ООН в Женеве, сказал Рейтер: «В понедельник утром я вышел на работу, отправил заявление об отставке и ушел».

В заявлении, направленном нескольким сотрудникам посольства в Женеве, он осудил вторжение в Украину и подверг резкой критике министерство иностранных дел России.

«За двадцать лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты в нашей внешней политике, но 24 февраля этого года мне никогда не было стыдно за свою страну», — сказал Пондарев в своем первом заявлении. Опубликовано UN Watch, группа юристов.

Президент России Владимир Путин назвал дату вторжения России в Украину «специальной военной операцией» по «уничтожению» страны.

«Агрессивная война, которую Путин развязал против Украины, — это, по сути, не только преступление против украинского народа против всего западного мира, но, пожалуй, даже самое тяжкое преступление против народа России», — говорится в заявлении.

Комментариев от постоянного представительства России при ООН не последовало.

41-летний Бондарев сказал, что два десятилетия работал в Министерстве иностранных дел России, а с 2019 года был консультантом посольства страны в Женеве.

Отставка отражает редкое противодействие со стороны российского посольства, поскольку голоса протеста и критики, особенно в отношении описания войны Москвой, были быстро подавлены. Это происходит в то время, когда правительство Путина пытается подавить недовольство вторжением.

«Те, кто замышляет эту войну, хотят только одного — вечно находиться у власти, жить в роскошных дворцах, путешествовать на ладьях, сравнимых по тоннажу и со всем русским флотом, и пользоваться неограниченной властью и абсолютным наказанием», — говорил он в утверждение. .

BREAKING: Советник России при ООН в Женеве подал в отставку. Борис Бондарев: «Мне никогда не было стыдно за свою страну». Наблюдательный орган ООН теперь призвал всех других послов России в ООН — и во всем мире — последовать его моральному примеру и уйти в отставку. 🧵: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — HillelNeuer (ГилельНойер) 23 мая 2022 г.

Дипломат не стал мириться с критикой в ​​адрес путинского МИДа и его руководителя Сергея Лаврова, который был убежденным защитником путинских военных действий: «За 18 лет он прошел путь от профессионального и образованного интеллигента до многих моих коллег. Какое большое уважение человеку, который продолжает транслировать противоречивые заявления и угрожает миру (т.е. России в том числе) ядерным оружием!

«Сегодня МИД занимается не дипломатией. Речь идет о войне, лжи и ненависти», — добавил он.

Дипломат сообщил Associated Press, что пока не получил никакого ответа от российских официальных лиц, но добавил: «Меня беспокоит возможная реакция Москвы? Меня это должно беспокоить».

Он предположил, что его случай может быть примером. «Если мое дело будет рассмотрено, если другие захотят последовать за ним, они не последуют», — предположил он.

Хиллель Нойр, управляющий директор ООН по наблюдению, высоко оценил шаг Пондишери и призвал других послов России в ООН «последовать его моральному примеру и уйти в отставку».