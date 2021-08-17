Посол России в Афганистане в понедельник (16 августа) похвалил талибов и сказал, что группировка, которая до сих пор классифицируется как террористическая организация в России, сделала Кабул более безопасным в первые 24 часа, чем это было при прежних властях во главе с Ашрафом Гани. Отчеты Живая мята.

Посол Дмитрий Жирнов высоко оценил поведение талибов и сказал, что на него произвело впечатление поведение талибов до сих пор, охарактеризовав их подход как «хороший, позитивный и рабочий».

Посол Джирнофф добавил: «Ситуация спокойная и хорошая, и в городе все успокоилось. Ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем при Ашрафе Гани».

«Вчера порядок упал, как карточный домик. Было ощущение хаоса, вакуума власти, и воры вышли на улицы», – сказал посол Жиркнофф.

Джирноу также заявил, что школы в Кабуле, в том числе школы для девочек, снова работают.

Между тем, стоит отметить, что спецпредставитель президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил в понедельник, что длительная кампания Москвы по налаживанию связей с талибами, похоже, приносит свои плоды. «Недаром мы поддерживаем контакты с талибами последние семь лет», – сказал он.

Кабулов добавил: «Мы видели, что эта сила в любом случае сыграет, в конце концов, если она не достигнет власти, ведущую роль в будущем Афганистана».