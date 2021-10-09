Посол России в Буэнос-Айресе хочет продавать военные самолеты

Суббота, 9 октября 2021 г. – 09:41 UTC



Аргентине стоит найти альтернативу своему военно-морскому флоту Mirage

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Фёктисков встретился с министром обороны Джорджем Дианой, чтобы подтвердить интерес своей страны к продаже военной техники в Южную Америку.

Бюджет на 2022 год включал 644 миллиона долларов на закупку единиц для ВВС, а выбранная модель была прямо упомянута: JF-17 Thunder Black III китайского производства.

В ходе встречи Диана и Фиохтисков обсудили двустороннее сотрудничество в вопросах безопасности, в том числе возможное соглашение об обучении аргентинских солдат в России.

Дипломат отозвал карту, составленную бывшим министром обороны Огюстеном Росси, которая включала соглашения о сотрудничестве по обучению солдат, специальные курсы для подводных лодок, предоставление личного состава ВВС и танков за счет и за счет Российской Федерации.

Феоктисков подчеркнул, что предложение России оснастить аргентинские ВВС истребителем с преобладанием воздуха имеет лучшие финансовые условия, чем китайская альтернатива.

Государственный экспортер вооружений России “Росопоронэкспорт” несколько месяцев назад представил истребитель МиГ-35 и легкий учебно-тренировочный самолет Як-130. МиГ-35 имеет на борту заправочный зонд и доступен в одноместном и двухместном вариантах по цене около 30 миллионов долларов каждая.

В тот же день Диана поговорила в Интернете с послом Китая Сюй Сиоли, поздравив его с назначением министром и напомнив о предложении китайских боевиков, а также о планах по обучению и перемещению персонала между двумя странами.

Аргентина работает над альтернативой своему флоту Mirage, выпуск которого был прекращен несколько лет назад. Ожидаются аукционы США по продаже F-16 Fighting Falcon или F-18 Hornets, но они не выдержат британского вето, отмечает Buenos Aires daily Ambito, что не относится к российскому или китайскому оружию.

Окончательное решение будет зависеть от экономического положения страны и ее долга перед Международным валютным фондом.

Не говоря уже о назначении воинствующего Гильермо Кармона новым секретарем Мальвинских островов.