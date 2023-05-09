Посол России в Великобритании Андрей Келин

в Оксфорд Русский клуб пригласил посла России в Великобритании выступить на мероприятии вопросов и ответов на этой неделе в городе.

Посол России Андрей Келин прибывает в Оксфорд в четверг, 11 мая, чтобы принять участие в сессии вопросов и ответов.

Клуб был впервые основан в 1909 году князем Феликсом Юсуповым, когда он был студентом Университетского колледжа, и его членами являются студенты Оксфордского университета.

На сайте клуба говорится, что одной из его целей является «продвижение российских дел, текущих в Оксфордском университете».

Посол ранее обвинял британских «специалистов» в причастности к нападению на российский флот в Черном море и критиковал Великобританию за «слишком глубокое» участие в конфликте.

В интервью Би-би-си в ноябре прошлого года Келин отказался признать, что российские войска виновны в военных преступлениях, вместо этого утверждая, что в таких преступлениях виновны украинцы.

Когда ему показали кадры с камер видеонаблюдения, на которых московские солдаты совершают предполагаемые военные преступления, г-н Киллен ранее утверждал, что такие обвинения были «сфабрикованы».

Г-н Келин также назвал бойню в Буче, где были обнаружены сотни погибших, «фальшивкой» и «осуществленной украинским спецназом».

Принимая участие в интервью «Аль-Джазире», г-н Келин отрицал, что Россия бомбила А. этап В Мариуполе, где мирные жители укрывались, когда город находился в осаде.

Оксфордский университет дистанцировался от клуба и утверждал, что он не входит в число «зарегистрированных студенческих обществ».

Представитель Оксфордского университета заявил, что их позиция в отношении войны на Украине «ясна».

Он сказал: «Приглашение господину Андрею Келину было сделано Оксфордским русским клубом, а не Оксфордским университетом или каким-либо из его зарегистрированных студенческих обществ.

Позиция университета по украинской войне ясна.

В апреле прошлого года Синод университета издал резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину.

«Помимо размещения украинских семей в наших домах в Оксфорде, мы также приветствовали украинских аспирантов на стипендии в прошлом году и будем делать это снова в этом году».

История продолжается

Проведение подобных мероприятий «может повлиять на репутацию городской общины Оксфорда, которая приняла сотни украинцев, перемещенных в результате незаконного вторжения России в Украину», — сказал Денис Карловский, вице-президент Украинского общества Оксфордского университета.

Карловский предупредил, что Россия может использовать это событие как «рекламный ход», чтобы «показать, что ведущие мировые институты тепло приветствуют российских дипломатов с сомнительными целями».

Он указал, что мистеру Киллину уже запретили посещать здание парламента в Вестминстере.

Мероприятие проходит по четвергам в 17:30, и место его проведения будет известно только подтвержденным участникам.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму Google, а также указать принадлежность к какой-либо организации.

Неизвестно, существует ли система проверки.

Посетители должны будут предъявить «удостоверение личности с фотографией» для входа по «соображениям безопасности», а для членов клуба вход бесплатный.

Билеты стоят 15 фунтов стерлингов для не членов.

С оксфордским русским клубом связались для получения комментариев.