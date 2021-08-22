Банджширская долина, оплот боевиков Северного альянса, объединившихся с Соединенными Штатами во время вторжения в Афганистан в 2001 году, является единственной территорией, не находящейся под контролем Талибана.

Москва: Талибан обратился к посольству России в Кабуле с просьбой подписать соглашение с проправительственным районом на севере Афганистана.

Посол Дмитрий Жирнов, высокопоставленный член политического руководства талибов, сказал боевикам в Панджаширской долине, что талибы могут достичь политического соглашения с Россией для урегулирования ситуации там.

Дипломат заявляет, что не хочет кровопролития в районе талибов.

Долина Панджир к северу от Кабула была оплотом боевиков северной коалиции и союзников США во время вторжения в Афганистан в 2001 году, единственной области, где талибы не пали.

Афганские официальные лица, укрывшиеся у талибов в Кабуле и других частях страны, включая вице-президента Амруллу Салеха, настаивали в Твиттере, что он теперь законный президент страны после того, как президент Ашраф Гани бежал в Объединенные Арабские Эмираты.

Десятилетняя война в Афганистане в Москве закончилась выводом советских войск в 1989 году, а в последние годы перешла к различным афганским группировкам, в том числе к талибам.