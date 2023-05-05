Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США и их союзников в саботаже газопровода «Северный поток». Во время разговора в Twitter Space в пятницу он организовал Шукри Абдул РахманПолянский заявил, что есть признаки того, что за саботажем стоят Соединенные Штаты и их союзники, и выразил уверенность в том, что Запад не заинтересован в правде и не заботится о последствиях своих действий.

Разговор начал французский журналист Фредди Понтон, который спросил посла о наложении вето США и Великобритании на возможную резолюцию Совета Безопасности ООН по расследованию атак на газопровод «Северный поток».

Полянский пояснил, что Россия продвигает инициативу в ООН, которая лишь стремится проанализировать ситуацию и предложить идеи для международного расследования. Он подчеркнул, что Россия не хочет видеть мир, в котором каждый может взрывать инфраструктуру за пределами своей страны.

Бантон также спросил посла о февральской пресс-конференции в Вашингтоне, на которой президент Джо Байден и канцлер Германии обсуждали прекращение «Северного потока — 2». Полянски заявил, что все должны быть настроены скептически, учитывая факты и развитие ситуации. Он выразил сожаление в связи с пассивностью и незаинтересованностью Германии в расследовании преступления.

Корреспондент Белого дома Саймон Атиба направил вопрос послу, спросив его, что он думает о том, как разрешить российско-украинскую войну, которая привела к разговорам о продолжающемся конфликте между Украиной и Россией.

Полянский заявил, что Россия будет готова к переговорам при условии, что эти переговоры приведут к мирной реализации целей ее собственной военной операции. Он пояснил, что эти цели являются естественным желанием нормальной страны видеть у своих границ мирного соседа, а не осиное гнездо, угрожающее ее безопасности и угнетающее ее русскоязычных граждан.

Беседа в Twitter Space предоставила послу важную платформу для выражения своего мнения по важным вопросам, затрагивающим Россию и ее отношения с Западом.

Полянский подчеркнул необходимость прозрачности и диалога для разрешения конфликтов и движения к мирному и стабильному мировому порядку. Однако его обвинения в том, что Соединенные Штаты и их союзники саботировали газопровод «Северный поток», скорее всего, еще больше обострят отношения между Россией и Западом.

Уже более года бушует конфликт между Россией и Украиной, в результате которого тысячи людей погибли и сотни тысяч, если не миллионы людей остались без крова, а решения не видно. Несмотря на предложение Китая о переговорах, Соединенные Штаты отвергли любые переговоры, которые не касаются или не приносят пользу Украине. Продолжающийся конфликт вызвал опасения возможной третьей мировой войны и миллионов смертей из-за возможных просчетов.