Москва, 2 ноября. Власти Нидерландов не склонны переоценивать ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, и в стране нет паники, несмотря на низкую загруженность газовых хранилищ, посол России в Нидерландах и постпред России при Организации по запрещению Об этом заявил Александр Шульгин на онлайн-брифинге во вторник.

«Мы не видим никаких признаков паники здесь, в Нидерландах. Голландцы уверены, что смогут решить свои проблемы. Они получают газ из России и Норвегии и считают, что ситуацию не следует преувеличивать», – сказал он. дипломат сказал. Она сказала.

Он отметил, что газовые хранилища королевства сейчас заполнены только наполовину, что по-прежнему дает голландцам повод для беспокойства по поводу роста цен на внутренний газ.

«Конечно, это не очень хорошо, люди могут переживать, что будет зимой, в слове сказано, что домохозяйства будут платить за газ больше. Звонят по разным номерам, но в любом случае оказывается, что это огромная сумма. сумма дополнительных затрат », – добавил посол России.

По его словам, существует несколько причин, которые спровоцировали сложившуюся ситуацию в Нидерландах, в частности приостановка производства в Гронингене из-за риска землетрясения и приостановки работ на небольших месторождениях в Северном море.

«На официальном уровне никто не дает России быстрого удара по такому безумию на газовом рынке. Однако в СМИ появляются перепечатки других публикаций, где они пытаются бросить тень на« Газпром », что якобы создает всю ситуацию. », – заключил Шульгин.

Кризис газового рынка в Европе

Европейский газовый кризис разразился этой осенью после того, как спотовые цены на газ начали расти выше 1000 долларов за 1000 кубометров, достигнув почти 2000 долларов за 1000 кубометров на фоне низкой загрузки газовых хранилищ.

По мнению наблюдателей, кризис возник из-за ряда факторов. Одна из них – взрывной рост спроса на газ из Азии, который привел к росту цен на азиатском рынке, а также приток поставок с европейских маршрутов. Ситуация усугублялась тем, что в Европе снизилась доля ветроэнергетики.

Однако основной причиной высокой волатильности на рынке газа была низкая емкость газохранилищ. По состоянию на середину октября европейские ПХГ были заполнены на 71% от объема газа, взятого из них в прошлом сезоне.