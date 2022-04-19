Посол России заявил, что Россия ответит, если ее посольство в Варшаве не сможет работать.

Джоанна Плосинска

ВАРШАВА (Рейтер) — Посол России предупредил во вторник, что Польша примет ответные меры против Польши, если ее посольство в Варшаве прекратит работу, потому что оно не сможет получить новые деньги от Москвы.

В марте Польша выслала 45 российских дипломатов за якобы работу на российскую разведку и запретила банковские счета посольства. Москва, отвергнувшая обвинения как необоснованные, ответила тем же.

«У нас есть некоторые резервы наличности, но они не безграничны, и, если ситуация не изменится, через некоторое время может случиться так, что мы не сможем оплачивать наши счета», — сказал Рейтер 63-летний Сергей Андреев.

«Должно быть понятно, что как только наше посольство здесь перестанет работать, то же самое произойдет и с посольством Польши в Москве», — добавил он.

Отношения между Россией и центральноевропейскими странами, входившими в сферу ее влияния, долгое время были напряженными, но вторжение в Украину подогрело страх и сомнение в намерениях Москвы.

Андреев не уточнил, когда у посольства могут закончиться наличные, но добавил, что около трех четвертей российских чиновников, имеющих дипломатические паспорта, выдворены из Польши.

Представитель МИД Польши заявил, что 45 польских дипломатов в отместку попросили покинуть Москву, а банковские счета польского посольства были заморожены.

Андреев сказал, что позиция Польши в отношении России с момента начала украинского кризиса 24 февраля была особенно враждебной по сравнению с другими международными партнерами.

«Они проецируют образ страны, которая наиболее агрессивна по отношению к России, в НАТО, в Евросоюзе, в Европе», — сказал он.

Решение Польши о высылке российских дипломатов последовало за аналогичными решениями в странах Балтии и Болгарии.

(Отчетность Джоанны Плосинской и Кобы Стезеки; редактирование Эмилии Ситхоле Матарис)