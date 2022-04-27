Посол России отрицает ложь ирландцам об Украине

Посол России в Ирландии опроверг ложь о вторжении его страны в Украину.

За несколько дней до начала войны Юрий Филатов назвал предложение России о вторжении в Украину «сумасшедшим».

Филатов признался в среду вечером, что он, возможно, не знал последней информации, но сказал, что не лгал.

«Возможно, был шанс, потому что я не знал всех обстоятельств», — сказал он.

«Как вы можете себе представить, не со всеми послами обязательно консультируются в очень сложных и меняющихся ситуациях».

Но он также отрицал, что лгал ему.

«Я говорю о том, что, учитывая обстоятельства, единственный способ защитить Донбасс и наши стратегические интересы — положить конец страданиям, что было правдой на протяжении восьми лет, — это специальные военные операции».

В обширном интервью радио RTE г-н Филатов отрицал, что Россия вторглась в Украину или вела войну с ней.

Это не война в военном смысле. Война — это тотальное наступление, ограничений нет».

Он заявил, что происходящее в Украине — это «хирургическая» операция.

(графика PA)

Он также опроверг сообщения о зверствах, совершенных российскими войсками, и заявил, что его страна не причастна к убийствам мирных жителей в Буче.

Он сказал, что знает о гневе ирландцев на войну, но добавил, что общественность стала жертвой пропаганды.

«Я знаю, что многие, многие люди злы, и я понимаю их чувства. Никто не будет доволен фотографиями и новостями, которые они получают ежедневно. Я понимаю их, и они повторяют это.

Они являются мишенью пропагандистской войны. Скажем прямо и ясно».

Г-н Филатов выступил после того, как российская энергетическая компания «Газпром» сократила экспорт газа в Польшу и Болгарию, что некоторые западные лидеры назвали «шантажом».

«Я не думаю, что это должно вызывать удивление, потому что мы все время предупреждали о том, что это поставило нас в ситуацию, когда золотовалютные резервы сейчас фактически разворованы.

«У нас не было другого выбора, кроме как сообщить нашим клиентам, что единственный вариант продолжения поставок газа — оплата этих поставок в рублях».