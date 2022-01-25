Посол России: Санкции могут ускорить перевод России и Китая в национальные валюты

Пекин, 25 января. /ТАСС/. Посол России в Китае Андрей Денисов заявил во вторник ТАСС, что возможные санкции в отношении финансового сектора, введенные США и другими западными странами, могут ускорить переход России и Китая на национальные валюты в торговых расчетах, но полного перелома не ожидается.

«Мы переходим на национальные валюты. Полностью конвертировать не будем, но, возможно, это (санкции. — ТАСС) несколько ускорит [the process]— сказал дипломат.

Денисов отметил, что «существуют так называемые системы передачи финансовой информации. И разработанная в России система может удовлетворить наши потребности хотя бы в платежно-расчетных отношениях с китайскими финансово-банковскими организациями». Он признал, что это «довольно сложный вопрос со многими элементами, который требует серьезной переговорной работы», но Москва и Пекин готовы его решить.

«Самое главное, чтобы любое развитие различных санкционных вопросов не мешало развитию наших торгово-экономических отношений», — пояснил дипломат. Он также сказал, что не верит, что международное сообщество изолирует Россию от системы Swift.

Посол добавил, что рост товарооборота между Россией и Китаем связан не только с ростом цен на энергоносители, но и с расширением товарной структуры двусторонней торговли. «В 2021 году рост [of bilateral trade] Он достиг более 35% — это очень значительный рост. Посол сообщил, что это произошло благодаря ряду факторов, по его словам, «важную роль играет рост цен на мировом рынке, особенно на те товары, которые составляют большую часть товарного состава торговли между двумя странами. .» Как он указал, «речь идет в первую очередь об энергоресурсах».

Дипломат также упомянул, что торгово-экономическое сотрудничество является основой для других направлений сотрудничества, поэтому лидеры двух стран отдают приоритет его развитию. «У нас есть основания для оптимизма: объем торговли достиг рекордного уровня в 2021 году, ниже 150 миллиардов долларов и составил 146 миллиардов долларов». «Это новый рекорд, мы никогда не видели ничего подобного», — заключил он.

По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между Россией и Китаем в 2021 году увеличился на 35,8% в годовом исчислении до 146,88 млрд долларов.