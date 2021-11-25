Посол РФ указал на негативные тенденции в сфере продовольственной безопасности — бизнес и экономика

Рим, 23 ноября. Постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, комментируя итоги годового цикла ТАСС, сообщил ТАСС, что мировое количество людей на грани голода почти удвоился за последний год. Исполнительный совет Мировой продовольственной программы.

«Несколько лет назад мы зафиксировали положительную тенденцию, когда количество голодающих постепенно сокращалось, но в последние два года мы наблюдали совершенно противоположную картину. В этом году ситуация еще больше ухудшилась. В прошлом около 260 миллионов человек были «нуждаются в экстренном питании», — отметил дипломат. По крайней мере, 285 миллионов человек в более чем 45 странах ». «В то же время, в прошлом году число людей, находящихся на грани голода, достигло 28 миллионов, а по последним данным, сейчас 45 миллионов человек находятся на грани голода. Условия вооруженного конфликта являются основной причиной. », — добавил Васильев.

Ситуация особенно ухудшается в Афганистане, где голодает более половины населения. Посол отметил, что «Мировая продовольственная программа приветствовала ранее оказанную Россией помощь Афганистану». По его словам, ситуация в Сирии также далека от улучшения, 6,5 миллиона человек нуждаются в экстренной продовольственной и гуманитарной помощи.

В этом году Мировая продовольственная программа предоставила помощь 90 миллионам человек, потратив более 8 миллиардов долларов. «Учитывая возросший спрос, по оценкам Мировой продовольственной программы, для обеспечения минимальной помощи в следующем году потребуется 13,5 миллиардов долларов», — подчеркнул Васильев.