Анатолий Антонов, посол России в США, пожаловался, что после вторжения в Украину с ним никто в Вашингтоне не разговаривал.

Посол России в США Анатолий Антонов пожаловался в новом интервью, что никто в Вашингтоне не разговаривал с ним с тех пор, как его страна вторглась в Украину.

Антонов сказал, что не может встретиться с законодателями в Белом доме, Госдепартаменте или на Капитолийском холме. Он также жалуется, что его повар был одним из сотрудников посольства, высланных Соединенными Штатами после вторжения России в Украину.

Еще больше шокирует, говорит он. Политика Ему не удалось связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным — они не разговаривали с тех пор, как Антонов прибыл в Вашингтон в августе 2017 года.

Они не высказывались после путинского вторжения в Украину — хотя Антонов назвал это «специальной военной операцией», которая соответствовала требованиям Кремля.

Он говорит, что разговаривал не с Путиным, а с российским правительством в Москве.

Любой звонок с Путиным. Этот факт необходимо учитывать». [to] Мне? ‘

Он говорит, что у него «технические» отношения с руководством президента Джо Байдена, но жалуется, что они ограничиваются небольшим числом сотрудников и что на высшем руководящем уровне нет никого.

Он отмечает, что законодатели на Капитолийском холме отказываются с ним встречаться.

Он утверждает, что так больше продолжаться не может и что Соединенные Штаты и Россия должны работать вместе по таким вопросам, как изменение климата и правительство.

«Мы обречены на сотрудничество по разным вопросам», — сказал Антонов. «Такие вопросы, как стратегическая стабильность, изменение климата, борьба с коронавирусом, борьба с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, невозможно представить без серьезного участия США и России».

В посольстве России в Вашингтоне работает около 170 дипломатов и сотрудников, но, по оценкам сотрудников посольства, с мая 2021 года около 100 сотрудников были уволены или скоро будут выселены.

Антонов жалуется, что один из них его повар.

«Какие проблемы может создать мой повар для безопасности Америки, если он останется здесь?» — сказал Антонов.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высокопоставленные чиновники в администрации президента Джо Байдена не будут с ним разговаривать, поэтому он может иметь дело только с персоналом более низкого уровня.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным с момента его прибытия в Вашингтон в августе 2017 года.

66-летний Антонов, бывший военный, был назначен послом к ​​Сергею Кисляку 21 августа 2017 года указом президента.

Он имеет репутацию жесткого и жесткого переговорщика. В отношениях с Западом он известен как «бультерьер». Его прошлые должности включают время в Министерстве обороны России и его Министерстве иностранных дел.

На своем месте ПолитикаАнтонов вторит ряду кремлевских речей: Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы еще больше очистить страну от нацистов и других печально известных деятелей и гарантировать, что Украина не станет площадкой для НАТО.

Он также отрицает сообщения о зверствах в Пуче или применении химического оружия российскими войсками.

Он описывает, как расстроился, увидев фотографии трупов на улице из Украины.

«Само собой разумеется, что война — это плохо для США, Украины и России», — сказал он.

Но он раскритиковал Соединенные Штаты за введение жестких санкций в отношении Путина, нескольких высокопоставленных чиновников российского правительства, богатых олигархов и российских банков.

Антонов был одобрен правительством США.

«Вы крадете наши деньги», — сказал он. Также с ограничениями «Как доверять себе?»

В 2021 году, после отзыва Байдена Путина как «убийцы» в интервью ABC News, Москва отозвала Антонова примерно на три месяца.

Он вернулся в посольство в Вашингтоне в июне 2021 года после проведения саммита Байдена и Путина в Женеве.

Посол России в США Анатолий Антонов после двусторонней встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Госдепартаменте США в декабре 2019 г.

Но когда его спросили, почему мир должен верить, что Россия движется вперед, Антонов сказал, что, возможно, Соединенные Штаты и Россия снова станут партнерами.

«Вы должны решить, кто мы для вас», — сказал Антонов. «Я не хочу употреблять слова «враг», даже если мы ваш партнер, «мы ваш соперник», «мы наш враг».

«Что касается меня, я больше убежден, что мы должны быть партнерами», — добавляет он. «Раньше я бы сказал, что мы были партнерами. Теперь мы не партнеры. Это печально. ‘