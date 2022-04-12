Посол США в России заявил, что апелляция Тревора Рида была отправлена ​​в суд низшей инстанции для рассмотрения

Салливан сказал, что он «снова очень разочарован отказом в правосудии».

«К сожалению, в комплексной проверке Тревора было отказано… его апелляция не была рассмотрена сегодня.

Рид, 30 лет, является одним из трех американцев, наряду с Бритни Гринер и Полом Уиланом, которые изолированы от остального мира из-за вторжения России и ведут борьбу на высоком уровне, чтобы избежать задержания в России. Украины.

По словам посла, Салливан обеспокоен состоянием здоровья Рейда после того, как его перевели в больницу с симптомами, похожими на симптомы бывшего морского туберкулёза. Рид принял участие в мероприятиях во вторник посредством видеоконференции.