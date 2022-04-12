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Посол США в России заявил, что апелляция Тревора Рида была отправлена ​​в суд низшей инстанции для рассмотрения

12 апреля, 2022
Vsevolod Egorov

Салливан сказал, что он «снова очень разочарован отказом в правосудии».

«К сожалению, в комплексной проверке Тревора было отказано… его апелляция не была рассмотрена сегодня.

Рид, 30 лет, является одним из трех американцев, наряду с Бритни Гринер и Полом Уиланом, которые изолированы от остального мира из-за вторжения России и ведут борьбу на высоком уровне, чтобы избежать задержания в России. Украины.

По словам посла, Салливан обеспокоен состоянием здоровья Рейда после того, как его перевели в больницу с симптомами, похожими на симптомы бывшего морского туберкулёза. Рид принял участие в мероприятиях во вторник посредством видеоконференции.

«Я очень обеспокоен его здоровьем. Вопросы со здоровьем решаются», — сказал Салливан.

Посол заявил, что ситуация в Украине «абсолютно ничего не должна делать» с делами американцев, находящихся в заключении в России.

«Я надеюсь, что никто в России, в российском правительстве или в русском народе не подумает, что с кем-то в системе уголовного правосудия здесь нужно обращаться по-другому из-за трагических событий на Украине», — сказал он. Сказал.

Исправление: В более ранней версии этой истории Рейду был дан неправильный возраст. Ему 30 лет.

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