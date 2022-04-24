Посол Том Барретт считает, что экономика Висконсина должна быть готова к влиянию российских санкций

Висконсин, как и весь остальной мир, столкнется с экономическими последствиями продолжающегося вторжения России в Украину, считает «четверка» действующих и бывших послов США, связанных с Висконсином.

Во время онлайн-форума, организованного WisPolitics 20 апреля послы заявили, что конфликт изменит глобальную торговую политику, что также может создать возможности для фермеров Висконсина. Среди выступавших на мероприятии был Том Барретт, нынешний посол США в Люксембурге и бывший мэр Милуоки. Марк Грин, бывший посол США в Танзании, который сейчас возглавляет беспартийный Центр Вильсона в Вашингтоне, округ Колумбия; Ричард Грабер, бывший посол США в Чешской Республике, который сейчас возглавляет консервативный Фонд Брэдли в Милуоки; и Том Лофтус, посол США в Норвегии при администрации Клинтона и бывший спикер Государственного собрания.

Все четверо участвовали в продолжающейся войне на Украине, и влияние ощущалось в Европе, США и Висконсине.

Барретт начал дискуссию, назвав это «жестоким, преднамеренным, неоправданным и неоправданным вторжением» во главе с президентом России Владимиром Путиным, и сказал, что больше всего в конфликте, за исключением украинского народа, проиграет российская экономика. Барретт сказал, что жесткие санкции, введенные Соединенными Штатами и государствами-членами Европейского Союза, негативно сказываются на России, но также будут иметь глобальные последствия для торговли.

«Мы увидим некоторые проблемы с цепочками поставок, особенно если они поступают из Украины или из России», — сказал Барретт. «Но на данный момент, я думаю, все еще есть осторожная надежда на то, что международное сообщество сможет предпринять некоторые шаги для смягчения некоторых проблем с топливом, некоторых проблем с энергией, но это еще не ясно».

Грин отметил, что помимо энергоносителей Россия и Украина являются двумя крупнейшими в мире поставщиками удобрений, что может вынудить фермеров в развивающихся странах выращивать урожай без них. По его словам, это приведет к снижению урожайности, снижению затрат и увеличению издержек. Он сказал, что война на Украине и растущая экономическая изоляция России приведут к реорганизации мировой торговли, хотя неясно, как это произойдет.

Грин сказал, что в связи с продолжающимся снижением производства пшеницы, кукурузы, масличных культур и удобрений в Украине и России в Висконсине могут появиться возможности для развития агробизнеса.

«Наши экономисты говорят нам, знаете ли, что не совсем понятно, как происходит эта реорганизация, но вы можете видеть, как мир раскололся на две разные широкие линии, и это явно представит сложности и проблемы, но в то же время возможности», — сказал Грин. .