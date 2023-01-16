Джордж Рэмси, CNN

Посол Украины в Австралии «решительно осудил[ed]Российский флаг на трибунах Открытый чемпионат Австралии.

Флаг виден во время матча первого круга между украинкой Катериной Бендель и россиянкой Камилой Ракимовой в Мельбурне.

В свете продолжающейся войны в Украине, России и Белоруссии Большой теннис Игрокам разрешено играть на Открытом чемпионате Австралии по теннису, но они должны делать это «без флагов или признания штата».

«Решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки Катерины Бендель на Открытом чемпионате Австралии сегодня», — Василий Мирошниченко. книги в Твиттере в понедельник вместе с фотографией, на которой изображен выставленный флаг.

«Я призываю Tennis Australia немедленно ввести политику «нейтрального флага».

Неясно, кто отвечал за поднятие флага во время матча.

На снимке агентства также виден российский флаг на трибунах во время матча первого круга между Даниилом Медведевым и американцем Маркусом Хироном.

CNN связался с Tennis Australia, но не сразу получил ответ.

Бендел выиграл матч со счетом 7-5, 6-7 (10-8), 6-1 и во втором раунде встретится с американкой Кэти МакНалли.

Реакция теннисистов на вторжение России в Украину в прошлом году была предметом споров.

прошлый год, Организаторы Уимблдона запретили участие российских и белорусских спортсменов От участия в чемпионате перед лицом «неоправданной и беспрецедентной военной агрессии», говорится в заявлении, опубликованном в апреле.

ATP и WTA Tours, руководящие органы мужского и женского тенниса, позже ответил Лишив Уимблдон рейтинговых очков перед лицом того, что они считали «дискриминацией» по отношению к российским и белорусским игрокам.

После победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии украинка Марта Костюк заявила, что не пожмет руку соперницам из России и Беларуси, которые, по ее мнению, сделали недостаточно, чтобы выступить против вторжения.

Си-эн-эн провод

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