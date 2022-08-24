Посол Украины раскритиковал Папу Римского за комментарии о гибели россиянина в заминированном автомобиле

ВАТИКАН (Рейтер) — Посол Украины в Ватикане в среду раскритиковал Папу Франциска за то, что он назвал Дарью Дугину, дочь известного ультранационалиста, погибшего в результате взрыва заминированного автомобиля под Москвой, невинной жертвой войны. .

Для послов Ватикана необычно публично критиковать Папу.

«Невинные расплачиваются за войну», — сказал Франциск ранее своей общей аудитории в среду, имея в виду «бедную девушку, которую подбросили в воздух с бомбой под сиденьем автомобиля в Москве».

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Александр Дугин, отец Дарьи, давно выступал за объединение русскоязычных и других регионов в новую Российскую империю, в которую вошла бы Украина.

Дарья Дугина широко поддерживала идеи своего отца и выступала на государственном телевидении в своем собственном качестве, чтобы поддержать действия России в Украине. Читать далее

В своем твите Андрей Юраш, посол Украины при Святом Престоле, назвал слова Папы «разочаровывающими».

«Как можно (это) упоминать идеолога (русского) империализма как невинную жертву? Русские убили ее», — сказал он.

Фрэнсис назвал войну «безумием». Он сказал, что украинские и русские дети были убиты и что «сиротство не знает национальности».

«Невозможно говорить в одних категориях об агрессоре, жертве, насильнике и насильнике», — написал Юрас в своем твите.

Ватикан не сразу отреагировал на комментарии Юраха.

В другой части своего обращения Папа Франциск призвал к «конкретным шагам» для прекращения войны в Украине и предотвращения риска ядерной катастрофы на Запорожской электростанции.

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстреле крупнейшего в Европе объекта, который промосковские силы захватили после вторжения 24 февраля. Организация Объединенных Наций призвала к демилитаризации этого района. Читать далее

Франциск выступил в день, когда Украина праздновала свою независимость от советской власти в 1991 году и через шесть месяцев после российского вторжения.

В интервью агентству Рейтер в прошлом месяце Фрэнсис сказал, что хочет посетить Киев, но также хочет поехать в Москву, желательно сначала, чтобы способствовать миру. Читать далее

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(Сообщает Филип Болила). Монтаж: Тоби Чопра, Джон Стоунстрит и Ангус МакСван

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