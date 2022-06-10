Поставки российского газа в Европу по основным маршрутам остаются стабильными

На этой иллюстрации, сделанной 26 апреля 2022 года, видна модель газопровода на фоне цветов финского и российского флагов. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

(Рейтер) — Поставки российского газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1» через Балтийское море и через Украину в пятницу утром оставались стабильными, в то время как потоки в восточном направлении по трубопроводу Ямал-Европа в Польшу из Германии выросли, свидетельствуют данные оператора.

Потоки в Германию по «Северному потоку-1» в пятницу утром составили 62 085 568 кВтч, что аналогично уровням выше 61 000 000 кВтч большую часть четверга.

Данные украинского оператора транспортной системы показали, что заявки на потоки в Словакию из Украины через пограничный пункт Великие Капушаны составили 37 млн ​​кубометров в сутки, практически не изменившись с четверга.

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Российский производитель «Газпром» (GAZP.MM) заявил, что его поставки в Европу через Украину через пункт пропуска Судга остались на уровне 41,9 млн кубометров, что не изменилось по сравнению с предыдущим днем.

Потоки газа в восточном направлении по газопроводу «Ямал-Европа» в Польшу из Германии выросли в соответствии с номинациями.

Данные Jaskid показали, что физический исходящий поток в точке измерения Мально на границе с Германией в пятницу составил 347 701 киловатт-час (кВтч), по сравнению с уровнями более 2 820 000 кВтч в течение большей части четверга.

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(Отчетность Сюзанны Тудель); Монтаж Джейсона Нили

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