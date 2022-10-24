Поставки российской нефти в Китай выросли на 22% в годовом исчислении, приблизившись к второму месту Саудовской Аравии — данные

Импорт нефти в Россию в сентябре 1,82 млн баррелей в сутки, +22% за год

Саудовский импорт нефти в сентябре 1,83 млн баррелей в сутки, -5% годовых

Импорт из Малайзии удвоился до нового пика

Объем Анголы снижается на 36% в год

СИНГАПУР (Рейтер) — Импорт нефти Китаем из России вырос в сентябре на 22 процента по сравнению с годом ранее, но отстает от Саудовской Аравии, поскольку независимые нефтепереработчики закупают больше дешевого российского топлива на фоне слабой внутренней переработки. поля.

Данные Главного таможенного управления Китая в понедельник показали, что поставки из России, включая нефть, перекачиваемую по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан, и морские перевозки из российских портов Европы и Дальнего Востока, составили 7,46 млн тонн.

Объем, эквивалентный 1,82 млн баррелей в сутки, снизился с 1,96 млн баррелей в сутки в августе по сравнению с рекордным уровнем около двух миллионов баррелей в сутки в мае.

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Импорт из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, составил 7,53 млн тонн, или 1,83 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,99 млн баррелей в сутки в августе, и снизился на 5,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Данные показали, что обильные российские закупки на фоне снижения общего объема импорта сырой нефти в Китай на 2% в годовом исчислении продолжали оказывать давление на конкурирующие поставки из Анголы, крупнейшего экспортера Западной Африки, объем которых за год сократился на 36%.

За первые девять месяцев Саудовская Аравия заняла первое место с объемом 65,84 млн тонн, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Российские объемы выросли примерно на 9% до 64,26 млн тонн, заняв второе место.

Таможенные данные также показали, что импорт из Малайзии, которая в последние два года часто использовалась в качестве перевалочного пункта для нефти из Ирана, Венесуэлы и совсем недавно из России, увеличился более чем вдвое и достиг нового максимума в 4,05 млн тонн. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный в августе, в 3,37 млн ​​тонн.

Китай также получил около 795 000 тонн сырой нефти из США в сентябре после нулевого импорта в августе.

Импорта из Венесуэлы или Ирана не зарегистрировано.

В таблице ниже показан импорт по странам с объемами в метрических тоннах и процентным изменением по данным Reuters.

(тонны = 7,3 барреля сырой нефти)

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Отчет Чен Айчжоу. Монтаж Джимми Фрида

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