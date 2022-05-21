Китайский производитель экранов Beijing Oriental Electronics (BOE) может потерять 30 миллионов заказов на экраны для грядущего iPhone 14 после того, как было заявлено, что он изменил дизайн экрана iPhone 13, чтобы увеличить процент возврата или производить бездефектные продукты, согласно отчету от электричество (через 9to5Mac).

Apple обошлась Банку Англии С экранами iPhone 13, изготовленными в октябре прошлого года, недолговечная сделка закончилась в начале этого месяца, когда Apple, как сообщается, поймала BOE на изменении ширины схемы тонкопленочных транзисторов в дисплее iPhone 13 без ведома Apple. (Они действительно думали, что Apple этого не заметит?).

Однако это решение может по-прежнему не давать покоя Банку Англии, поскольку Apple может снять с компании задачу по созданию OLED-дисплея и для iPhone 14. мне электричествоБанк Англии направил руководителя в штаб-квартиру Apple в Купертино, чтобы объяснить инцидент, и заявил, что не получал приказа о демонстрации iPhone 14. Ожидается, что Apple объявит айфон 14 В случае этой осенью, но электричество Он говорит, что производство его дисплея может начаться уже в следующем месяце.

Вместо Банка Англии, электричество Apple рассчитывает разделить спрос на 30 миллионов дисплеев между LG Display и Samsung Display, двумя основными поставщиками дисплеев. Samsung, вероятно, выпустит 6,1- и 6,7-дюймовый экран для будущего iPhone 14 Pro, а LG собирается представить 6,7-дюймовый экран для iPhone 14 Pro Max.

мне Слухи о МакеРанее BOE производила дисплеи только для восстановленных iPhone. Позже Apple наняла компанию Поставлять OLED-экраны для нового iPhone 12 в 2020 году, но первая партия панелей не прошла строгий контроль качества Apple. С начала с этого года, Производство Банка Англии также пострадало Из-за несовершенства чипа драйвера дисплея.