Поставщик MacBook нарастил производство, поскольку, по слухам, 15-дюймовый MacBook Air будет представлен на WWDC.

Согласно исследованию, опубликованному инвестиционной фирмой Morgan Stanley, Quanta Computer, поставщик Apple, скорее всего, будет готовить новые MacBook.



В исследовательской заметке в пятницу, полученной Слухи о МакеЭрик Вудринг, аналитик Morgan Stanley, сказал, что Quanta Computer руководствовалась высоким однозначным ростом количества ноутбуков, которые она собирает во втором квартале 2023 года, по сравнению с первым кварталом. Вудринг считает, что это увеличение частично обусловлено появлением новых MacBook.

В своем информационном бюллетене в прошлом месяце БлумбергApple представит 15-дюймовый MacBook Air, о котором давно ходят слухи, на WWDC в следующем месяце, сказал Марк Гурман из Apple:

В рамках watchOS 10 компания планирует вернуть виджеты и сделать их центральной частью интерфейса. Эта новая стратегия будет представлена ​​на WWDC в июне вместе с презентацией iOS 17, macOS 14, 15-дюймового MacBook Air и, конечно же, долгожданной гарнитуры смешанной реальности.

По словам аналитика цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо, 15-дюймовый MacBook Air первого поколения будет оснащен чипом M2. Не было никаких слухов о каких-либо изменениях во внешнем дизайне ноутбука, кроме увеличения размера экрана.

Последний 13-дюймовый MacBook Air дебютировал на WWDC в прошлом году и оснащен чипом M2, камерой 1080p, зарядным портом MagSafe 3, двумя портами Thunderbolt 3, разъемом для наушников 3,5 мм, клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID и трекпадом Force Touch. Цены начинаются с 1199 долларов, а варианты цвета включают Midnight, Starlight, Space Grey и Silver.

Пока неясно, будут ли представлены какие-либо другие MacBook в следующем месяце, так как новые 13-дюймовые модели MacBook Air и 13-дюймовые MacBook Pro с чипом M3 не будут выпущены до конца этого или следующего года, а 14-дюймовые модели и 16 дюймов. Всего три месяца назад 1-дюймовый MacBook Pro был обновлен чипами M2 Pro и M2 Max.

WWDC начнется с выступления Apple 5 июня и продлится до 9 июня.