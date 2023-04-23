Постоянные обновления Судана: Соединенные Штаты и другие страны эвакуируют персонал посольства

Начав как торговец верблюдами, возглавлявший внушающее страх ополчение, обвиненное в зверствах в Дарфуре, генерал-лейтенант Мохамед Хамдан неуклонно завоевывает влияние и состояние в Судане за последние два десятилетия, когда он поднялся на вершину власти.

Даже когда в 2019 году сторонники демократии свергли его бывшего протеже, самодержавного правителя президента Омара Хасана аль-Башира, генерал Хамдан повернул его в свою пользу, быстро бросив г-на Башира и в прошлом году вновь обретя себя как прирожденного -снова демократ, стремящийся сам возглавить Судан.

В то же время он вступил в союз с Россией и ее частной военной компанией «Вагнер», наемники которой охраняли золотые прииски в Судане и снабжали его войска военной техникой.

Но генерал Хамдан столкнулся, пожалуй, с самой сложной задачей до субботы, когда по всей столице вспыхнули бои между его мощной военизированной группировкой и суданской армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бураном.

«Этот человек — преступник», — сказал генерал-майор Хамдан в интервью «Аль-Джазире» в субботу, нападая на генерал-майора Аль-Бурхана, командующего армией, который до субботы формально был его начальником, а теперь является его заклятым врагом.

Генерал-майор Хамдан продолжил: «Этот человек — лжец». «Этот человек — вор. Он разрушил Судан».

Армия ответила ответом, и спикер назвал генерал-майора Хамдана «мятежником». Но резкие высказывания дали понять многим суданцам, что, несмотря на его более ранние разговоры о демократии, генерал Хамдан, командир с большим послужным списком жестких действий, буквально боролся за свое будущее.

И это было напоминанием о разочаровывающей реальности: хотя г-н Башир был свергнут протестующими в 2019 году, военачальники, которые процветали при его жестоком режиме, все еще борются за контроль над страной.

Генерал-майор Хамдан зарекомендовал себя как лидер ополченцев «Джанджавид», совершивших самые гнусные зверства в западном регионе Дарфура. Конфликт, начавшийся в 2003 году, привел к перемещению миллионов людей и гибели до 300 000 человек.

Его способность подавлять местные повстанческие группировки снискала ему лояльность г-на Башира, который в 2013 году назначил его руководителем вновь созданных Сил оперативной поддержки.

После того как в начале 2019 года улицы Хартума заполонили протестующие, призывавшие к свержению Башира, генерал Хамдан выступил против Башира, помогая отстранить его от власти.

Но два месяца спустя, в июне 2019 года, когда протестующие, требующие немедленного перехода к гражданскому правлению, отказались покинуть место протеста, Силы оперативной поддержки бригады «Хамдан» предприняли жестокую атаку.

Согласно многочисленным свидетельствам протестующих и свидетелей, его войска сожгли палатки, изнасиловали женщин, убили десятки человек и некоторых сбросили в Нил. По данным суданских медиков, погибли по меньшей мере 118 человек.

Генерал-майор Хамдан отрицал какую-либо роль в насилии и был зол на то, что назвал своих бойцов «джанджавидами», несмотря на то, что ополчение сыграло главную роль в его приходе к власти. «Джанджавиды — это воры, которые грабят вас по дороге», — сказал он New York Times. «Это просто пропаганда оппозиции».

С тех пор RSF превратились в нечто большее, чем вооруженная толпа. По некоторым оценкам, силы, насчитывающие около 70 000 боевиков, были развернуты для подавления восстаний по всему Судану и для борьбы за деньги в Йемене в составе возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

Война также сделала генерала Хамдана очень богатым, у него есть интересы в добыче золота, строительстве и даже в компании по аренде лимузинов.

Он также проявил себя как удивительно подвижный политик, путешествуя по Африканскому Рогу и Ближнему Востоку, чтобы встретиться с лидерами и установить тесные связи с Москвой.