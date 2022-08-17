Пострадавшая от газового кризиса немецкая компания Uniper понесла чистый убыток в размере 12,5 млрд долларов.

Логотип немецкой энергетической компании Uniper SE сфотографирован в штаб-квартире компании в Дюссельдорфе, Германия, 10 марта 2020 года. REUTERS/Thelo Schmuelgen

Убыток обусловлен снижением потоков российского газа и снижается

Компания говорит, что не может дать прогноз на 2022 год прямо сейчас.

Акции указали на падение на 2,6%.

ФРАНКФУРТ/ДЮСсельдорф (Рейтер) — Немецкая коммунальная компания Uniper, получившая в прошлом месяце государственную помощь в размере 15 млрд евро, сообщила о чистых убытках в размере 12,3 млрд евро (12,5 млрд долларов) в первом полугодии, в основном из-за сокращения поставок российского газа. . Заставил ее покупать по более высоким ценам в другом месте.

«В течение нескольких месяцев Uniper играла решающую роль в стабилизации поставок газа в Германию ценой многомиллиардных убытков в результате резкого сокращения поставок газа из России», — заявил генеральный директор Клаус-Дитер Мобах.

Указывалось, что акции компании откроются снижением на 2,6%.

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Более половины чистого убытка произошло из-за значительного сокращения поставок газа из Москвы, что сократило потоки газа по газопроводу «Северный поток-1» всего на одну пятую часть, сообщил Uniper (UN01.DE), крупнейший импортер российского газа в Германии.

Убыток также включает обесценение в размере 2,7 млрд евро, связанное с отмененным газопроводом «Северный поток — 2», который финансово поддерживала Uniper, а также с деловой репутацией российского подразделения «Юнипро» (UPRO.MM).

«Наиболее неотложной задачей для Uniper является поиск альтернативных источников газа», — сказала аналитик Third Bridge Аллегра Доус, добавив, что она рассчитывает доставить грузы СПГ через запланированный терминал под руководством Uniper в Вильгельмсхафене к первой половине 2023 года.

В рамках государственной помощи Германия приобретет 30% акций Uniper и откроет кредитные линии на 9 миллиардов евро через государственную кредитную компанию KfW (KFW.UL), из которых 5 миллиардов евро уже сняты.

«Это предотвратит цепную реакцию, которая нанесет еще больший ущерб. Сейчас нашим главным приоритетом является быстрое внедрение пакета мер по стабилизации», — сказал Мобах.

Uniper ожидает, что пакет будет одобрен на внеочередном общем собрании осенью.

Uniper также заявила, что не может дать прогноз на 2022 год, заявив лишь, что ожидает убытков. Ожидается, что в следующем году прибыль улучшится, и цель состоит в том, чтобы покинуть «зону убытков» в начале 2024 года, заявила финансовый директор Тина Томилла.

(1 доллар = 0,9821 евро)

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(Кристоф Стиц и Том Кайкенхофф) Дополнительный отчет Веры Эккерт. Монтаж Уттареша в Эдмунде Блэре

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