Потанин считает, что санкции сковывают «Норникель» и вынуждают его корректировать стратегию

(Рейтер) — Владимир Потанин, глава Nornkel, одного из самых богатых людей России, заявил в понедельник, что металлургический гигант меняет свою стратегию и налаживает более тесные связи с такими странами, как Китай, Турция и Марокко, из-за западных санкций в отношении российской экономики.

Потанин заявил российскому телевидению РБК, что влияние санкций «напрямую не влияет на жизнь компании, ее выживание, но, конечно, ограничивает ее возможности, в том числе финансовые возможности, и развитие тех рынков, на которых она традиционно находится. .»

— добавил Потанин, работающий в корпорации «Норникель». (ГМКН.ММ) Генеральный директор и крупнейший акционер, он владеет 36% через свою холдинговую группу «Интеррос».

Комментарии Потанина стали редким признанием того, как западные санкции в связи с войной в Украине могут повлиять на компанию, имеющую стратегическое значение для российской экономики и мировых рынков металлов, хотя сам «Норникель» напрямую не подвергается таким действиям.

Западные правительства воздерживаются от ударов по «Норникелю», зная о потрясениях на рынках алюминия после введения санкций в отношении конкурента Потанина Олега Дерипаски и группы «Русал» в 2018 году.

Потанин сказал, что его компания, крупнейший в мире производитель рафинированного палладия и никеля, тем не менее пострадала от «абсолютно разрушительных» санкций из-за их влияния на логистические цепочки, платежные системы и возможность закупать новое оборудование.

Он сказал, что планы «Норникеля» по выходу на другие рынки застопорились, что вынуждает его сосредоточить свою инвестиционную политику на России и дружественных странах.

«Естественно, мы находим выходы из этой ситуации. Мы перестраиваем логистические цепочки в сторону более дружественных стран. Прежде всего, в Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны», — сказал он.

Потанин повторил мнение, озвученное им вскоре после начала войны, о том, что Россия не должна реагировать на санкции конфискацией или национализацией западных активов.

«Если какие-то компании уйдут из нашей страны, то вместо того, чтобы применять к ним какие-то экспроприации и другие жесткие меры, гораздо проще будет дать возможность инвестиционному сообществу решить эту проблему самостоятельно», — сказал он.

Добавил Потанин, который сам заключил множество сделок в первые недели войны, в том числе покупку Росбанка у французского банка Societe Generale.

В прошлом месяце Потанин был внесен в санкционный список США в рамках более широких мер, направленных против лиц и компаний, близких к президенту Владимиру Путину. Он уже стал мишенью для Великобритании и Канады.

Репортаж Марка Тревельяна. Монтаж Ким Когхилл и Джерри Дойл

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