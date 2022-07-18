Потери танков на Украине ставят перед Россией стратегические вопросы

Самый современный и технологичный российский танк Т-90М несколько раз появлялся на фото и видео в Украине с начала вторжения.

Один видео Т-90М, размещенный в сети на прошлой неделе, был спрятан под деревьями на грунтовой дороге.

Но его относительная редкость и техническое совершенство не защитили его от украинских атак. Вскоре после обнаружения первого Т-90М в апреле украинский журналист Андрей Цаплиенко написал: Картинки Стоит перед обгоревшими остатками одного из таких танков.

Вторжение Москвы в страну своего прозападного соседа в феврале сопровождалось непрерывным потоком сожженных танков, иногда с разбитыми башнями, а также горящих танков. По мнению военных аналитиков, эти потери танков — одна из главных проблем, с которыми сталкивается Россия, стремящаяся продолжить наступление в Украине.

По словам Джеймса Льюиса, аналитика Института стратегических и международных исследований в Вашингтоне, российская военная доктрина всегда заключалась в создании и обслуживании большого количества танков.

Танковый парк страны — это оценивается Еще 10 000 должны быть 2800 человек с запасами, в основном состоящими из модернизированных советских танков с экипажем из трех человек.