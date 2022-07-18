Потери танков на Украине ставят перед Россией стратегические вопросы

Самый современный и технологичный российский танк Т-90М несколько раз появлялся на фото и видео в Украине с начала вторжения.
Один видео Т-90М, размещенный в сети на прошлой неделе, был спрятан под деревьями на грунтовой дороге.
Но его относительная редкость и техническое совершенство не защитили его от украинских атак. Вскоре после обнаружения первого Т-90М в апреле украинский журналист Андрей Цаплиенко написал: Картинки Стоит перед обгоревшими остатками одного из таких танков.
Вторжение Москвы в страну своего прозападного соседа в феврале сопровождалось непрерывным потоком сожженных танков, иногда с разбитыми башнями, а также горящих танков. По мнению военных аналитиков, эти потери танков — одна из главных проблем, с которыми сталкивается Россия, стремящаяся продолжить наступление в Украине.
По словам Джеймса Льюиса, аналитика Института стратегических и международных исследований в Вашингтоне, российская военная доктрина всегда заключалась в создании и обслуживании большого количества танков.
Танковый парк страны — это оценивается Еще 10 000 должны быть 2800 человек с запасами, в основном состоящими из модернизированных советских танков с экипажем из трех человек.
Россия потеряла 237 танков Т-72Б3, сотни вариантов Т-72 и не менее 170. Модели Т-80 с начала нападения на Украину в феврале АСогласно Oryx, разведывательному блогу, который отслеживает потери российских военных.
По словам военных, 4-я гвардейская танковая дивизия России, оснащенная только Т-80, за две недели потеряла 41 танк. Анализ Боевой порядок на сцене.
Уничтожение танка не обязательно означает гибель экипажа, количество потерь среди российских танкистов велико.
Одна авария сообщила, что 6% от общего числа погибших России на Украине были из танковых полков. считать На основе общедоступной информации независимого СМИ «Медиазона».
Из-за быстрого износа российских танков некоторые наблюдатели задаются вопросом, есть ли у этого танка будущее в современной войне.
Но аналитики заявили The Moscow Times, что потери России свидетельствуют о неспособности проводить скоординированные операции в Украине, а не о проблемах, в частности, с танками.
«Танки должны воевать в составе объединенных формирований, но с точки зрения их тактического применения Россия не сделала этого эффективно», — сказал Ник Рейнольдс, военный эксперт лондонского Королевского института объединенных вооружений.
Теоретически танки должны поддерживать пехота и артиллерия, способные обнаруживать и уничтожать солдат противника, оснащенных противотанковым оружием.
В первые дни войны колонны российской бронетехники заполнили украинские дороги, что позволило украинской пехоте уничтожать танки и другие транспортные средства с помощью переносных переносных противотанковых орудий.
Американские «Джавелины» и британско-шведские легкие противотанковые орудия следующего поколения (NLAW) несут ответственность за сотни потерь русских танков.
При выстреле снаряды взлетают на высоту до 150 метров, а затем приземляются на башню танка, делая броню машины очень тонкой.
«Все члены экипажа были контужены», — сказал член экипажа российского танка Алексей Укачев о майском инциденте, когда в первые дни войны его танк был подбит копьем. Интервью С российскими СМИ Московский комсомолец.
Если боезапас, хранящийся в карусели под башней, воспламенится, он «сварит» танк пробития башни. В таких случаях последующий взрыв подбросит башню в воздух на десятки тысяч метров.
«Люди говорят, что лучший способ уничтожить один танк — это уничтожить другой танк, но новые ракеты заставляют задуматься об этом», — сказал Льюис.
Т-72Б3, высокомобильная версия советского Т-72, составляет основу российского танкового парка, и на него очень полагаются в Украине. Но Россия также приняла на вооружение в 2018 году сотни танков Т-80, включая Т80У, Т80БВ и более модернизированный Т-80, Т80БВМ.
Кроме того, потери танков означают, что Москва забирает много старых танков со склада для отправки в Украину.
Т-62 советской эпохи, танк, принятый на вооружение в 1961 году, было бы Пунктирный В Украине и поезда Перевезен по России, предположительно по пути на поле боя.
Пытаясь защитить себя от атак беспилотников и противотанковых ракет, российские войска в Украине установили на танки несколько импровизированных клеток.
Судя по фотографиям и видео, размещенным в Интернете, они использовали мешки с песком, сосновые бревна и металлические клетки для усиления своих автомобилей. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал В мае появление этих танков было «не чем иным, как чудом».
«Эти меры явно являются попыткой защитить танки сверху, но они не работают», — сказал Рейнольдс.
Укачев рассказал «Московскому комсомольцу», что экипаж танка снял экраны с крыши, когда понял, что танк ограничивает движение орудия и затрудняет высадку в случае пожара.
По словам Льюиса, неспособность России найти ответ на современные противотанковые средства ставит под вопрос будущее давней зависимости России от танков в бою.
«Танки по-прежнему будут иметь место, но их будущее будет второстепенной ролью из-за их уязвимости», — сказал он.
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