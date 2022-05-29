Потерян непальский самолет Tara Air с 22 людьми на борту

Самолет направлялся из Покхары в Джомсом, популярный туристический город в центральном Непале. Управление гражданской авиации Непала сообщило, что самолет взлетел в 9:55 по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерской службой примерно через 12 минут полета. Поездки между двумя городами обычно занимают 20-25 минут.

Власти считают, что причиной аварии стала плохая погода, по словам Бинода П.К., сотрудника министерства внутренних дел Непала.

Министерство сообщило, что среди 22 пропавших без вести были два немца, четыре индийца и 13 непальцев. Национальности двух пассажиров неизвестны.

Покхара находится в 80 милях к западу от столицы Катманду. Представитель авиакомпании сообщил Reuters, попросив не называть его имени, что самолет потерял связь с диспетчерской вышкой за пять минут до приземления в Джомсоме. Tara Air в основном эксплуатирует турбовинтовые самолеты Twin Otter. По данным службы отслеживания полетов Flightradar24, пропавший самолет совершил свой первый полет в апреле 1979 года. Представитель добавил, что для помощи в поисках пропавшего самолета была привлечена непальская армия, но поисково-спасательные работы были затруднены из-за плохой погоды. Считается, что место возможной аварии было обнаружено ранее в тот же день после сообщений местных жителей о том, что они видели что-то горящее. Позже в воскресенье официальный представитель армии Непала Нараян Салвал сообщил в Твиттере, что службы экстренного реагирования приостановили операции до понедельника из-за отсутствия света и плохой погоды, что не позволило вертолетам вылететь в район последнего известного места полета. Метеорологическое управление страны сообщило, что с утра в районе Покхара Джомсун была густая облачность. В силу сложившихся обстоятельств поисковый вертолет был вынужден вернуться в Джомсом. «Поиски возобновятся завтра рано утром с воздуха и с земли», — сказал Силвал. READ Британцу Борису Джонсону грозит восстание против своего руководства Представитель полиции Прем Кумар Дхани сообщил, что наземная поисково-спасательная группа была отправлена ​​в район возле горы Дхаулагири, седьмой по высоте вершины в мире на высоте 26 795 футов (8 167 метров). В Непале, где находятся восемь из 14 самых высоких гор мира, включая гору Эверест, зафиксировано множество авиационных происшествий. Погода может внезапно измениться, а взлетно-посадочные полосы обычно находятся в труднодоступных горных районах. 2016 , самолет Tara Air разбился, когда летел по тому же маршруту, что и самолет, пропавший без вести в воскресенье. В этом инциденте участвовал недавно приобретенный Twin Otter, летевший в ясных условиях. И, В начале 2018 года самолет Американских бангладешских авиалиний, следовавший из Дакки в Катманду, разбился при посадке и загорелся, в результате чего погиб 51 из 71 человека на борту.