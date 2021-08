Потеря управления космической станцией была приписана сбоям программы.

В пятницу российский космический чиновник обвинил недавно установленную научную лабораторию в проблеме с программным обеспечением, которая ненадолго нарушила работу Международной космической станции.

В четверг космическая станция потеряла контроль над своим направлением на 47 минут, когда российская научная лаборатория “Наука” случайно произвела толчок через несколько часов после стыковки, вывести орбитальный комплекс из его нормальной конфигурации. Расположение станции является ключом к получению энергии от солнечных панелей и к связи с группами космической поддержки на Земле. Связь космической станции с наземными диспетчерами также дважды прерывалась на несколько минут в четверг.

Владимир Соловьев, летный директор отделения Российской космической станции, обвинил в аварии “провал краткосрочных программ”. В заявлении российского космического агентства Роскосмоса Соловьев сказал, что из-за сбоя был ошибочно исполнен прямой приказ по эксплуатации двигателей лаборатории.

Он добавил, что авария была «быстро устранена с помощью силовой установки» другого российского компонента станции, и «в настоящий момент станция движется в обычном направлении», и все ее системы «работают нормально».

Позже в пятницу менеджер Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что здесь, возможно, имел место «человеческий фактор».

«Был такой экстаз [after Nauka successfully docked with the space station]Рогозин сказал в радиоинтервью, что люди несколько расслабились. Возможно, один оператор не учел, что система управления массой будет и дальше настраиваться в космосе. И установить момент через три часа [the docking] и запуск двигателей.

В четверг НАСА сообщило, что в результате аварии станция сместилась на 45 градусов от ее положения, примерно на одну восьмую полного круга, но комплекс никогда не вращался, и не было непосредственных повреждений или опасности для экипажа.

В результате аварии НАСА отложило повторный испытательный полет капсулы экипажа Боинга, который был запланирован на полдень в пятницу из Флориды. Это будет вторая попытка Boeing достичь станции высотой 250 миль перед посадкой на борт астронавтов. Программные проблемы не прошли первый тест.

Российская 22-тонная лаборатория “Наука” прибыла с задержкой в ​​ранее в четверг, через восемь дней после запуска с российского космодрома в Байконуре, Казахстан.

Запуск Naoka, который предоставит больше места для научных экспериментов и места для экипажа, неоднократно откладывался из-за технических проблем. Первоначально планировалось, что он повысится в 2007 году.

В 2013 году специалисты обнаружили загрязнение топливной системы, что привело к долгой и дорогостоящей замене. Другие системы Наука также подверглись обновлению или капитальному ремонту.

«Наука» длиной 43 фута стала первой новой кабиной для российской части аванпоста с 2010 года. В понедельник одно из старых русских подразделений, выход в открытый космос «Пирс», отделилось от станции, чтобы освободить место для новой лаборатории.

Для подготовки к работе “Науке” потребуется несколько маневров, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в начале сентября.

По словам Соловьева, в пятницу команда была занята выравниванием давления на «Науке» и планировала открыть люк для лаборатории позже в тот же день.

В настоящее время космической станцией управляют астронавты НАСА Марк Ванде Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур. Олег Новицкий и Петр Добров из российской космической компании Роскосмос; Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиед и астронавт Европейского космического агентства Томас Биске.

Информацию для этой статьи предоставили Сет Борнштейн и Владимир Исаченков из Associated Press.

На этом снимке, сделанном российским космонавтом Олегом Новицким и предоставленным космической пресс-службой Роскосмоса, модуль "Наука" виден перед стыковкой с Международной космической станцией в четверг, 29 июля 2021 года.

