Потоки газа на восток по трубопроводу Ямал-Европа увеличиваются, а поток российского газа уменьшается

(Рейтер) — Потоки газа в восточном направлении по трубопроводу Ямал-Европа в Польшу из Германии выросли в среду, в то время как поставки российского газа через Украину немного сократились, показали данные оператора.

Потоки на выходе в точке измерения Мальнов на границе с Германией выросли до 5 765 775 кВтч/ч (кВтч/ч) в период с 08:00 до 09:00 по центральноевропейскому времени с примерно 2 935 000 кВтч, наблюдаемых большую часть вторника, согласно данным оператора Gascade.

Увеличение потоков соответствовало назначениям или заказам на подачу газа.

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Российский «Газпром» (GAZP.MM) заявил, что в среду он транспортирует 41,6 млн кубометров газа в Европу через Украину, что немного меньше, чем 42,4 млн кубометров, которые были прокачаны в последние дни.

Данные Украинской транспортной системы показали, что номинации российского газа в Словакию из Украины через пограничный пункт Велк-Капушаны остались стабильными на уровне 36,9 млн кубометров, не изменившись по сравнению с предыдущим днем.

Поток газа по газопроводу «Северный поток-1», который пересекает Балтийское море из России в Германию, остается нулевым.

Трубопровод останется закрытым как минимум до 26 октября, после того как вблизи датского острова Борнхольм были обнаружены две крупные утечки, что считается широко признанным актом саботажа, хотя неясно, кем именно. Читать далее

Трубопровод уже был закрыт с 31 августа после того, как Москва обвинила в перебоях с поставками западные санкции и технические проблемы.

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