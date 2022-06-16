Потоки российского газа в Европу продолжают снижаться на фоне дипломатического конфликта

Нина Честни

ЛОНДОН (Рейтер) — Поставки российского газа в Европу в четверг еще больше сократились, что вызвало опасения по поводу пополнения запасов на зиму и спровоцировало дипломатический скандал, поскольку российский поставщик «Газпром» обвинил западные санкции в задержке ремонтных работ.

Сокращение поставок происходит из-за того, что лидеры Германии, Италии и Франции посещают Украину под давлением необходимости поставить Киеву больше оружия для его войны с Россией и поддержать его заявку на вступление в Европейский Союз.

В четверг «Газпром» объявил о втором за несколько дней прекращении поставок по газопроводу «Северный поток-1» в Германию, сократив потоки всего до 40% пропускной способности.

Министр экономики Германии заявил, что этот шаг направлен на создание неопределенности и повышение цен на энергоносители.

Оптовые цены на газ в Нидерландах по европейскому стандарту подскочили на 25% в четверг утром.

«Газпром» обвинил сокращения в задержках с поставкой оборудования Siemens Energy, проходящего техническое обслуживание в Канаде. Немецкий энергетический регулятор отверг это объяснение.

Замените недостающие размеры

Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германию, сообщил, что поставки из России сократились на четверть по сравнению с согласованными объемами, но заявил, что может купить недостающие объемы из других источников.

Потоки газа в Италию также сократились, и Чешская электрическая корпорация заявила, что заметила аналогичное сокращение поставок российского газа, но восполняет потерянные объемы из других источников.

Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что «Газпром» приказал ей сократить поставки газа.

Сокращения связаны с тем, что Nord Stream 1 будет проходить ежегодное техническое обслуживание с 11 по 21 июля, когда подача будет полностью прекращена.

Это также связано с тем, что континент надеется заполнить хранилища на зиму, поскольку он обещает уменьшить свою зависимость от российского газа в будущем.

Глава энергетического регулятора страны заявил газете в четверг, что прекращение поставок «Газпрома» в Германию является предупредительным знаком, который может вызвать проблемы для крупнейшей экономики Европы этой зимой.

«Это сильно усугубит наше положение», — заявил Клаус Мюллер ежедневной газете Rheinische Post.

История продолжается

«Возможно, мы сможем провести лето, когда отопительный сезон закончится. Но чтобы пережить зиму, необходимо заполнить хранилища».

сделка с Великобританией

Тем временем британская Centrica подписала соглашение с норвежской Equinor о поставках газа в Великобританию в течение следующих трех зим.

Великобритания не зависит от импорта российского газа, что делает ее менее уязвимой к существующим перебоям с поставками, и может экспортировать газ в Европу по трубопроводам.

Помимо опасений по поводу потоков Nord Stream, поставки СПГ в ближайшие месяцы сократятся.

Ущерб от пожара на прошлой неделе на заводе по экспорту СПГ в США в Техасе, которым управляет Freeport LNG, приведет к тому, что он полностью не будет работать до сентября, а до конца года будет работать только частично.

На объект приходится около 20% экспорта СПГ из США, и он является важным ресурсом для европейских покупателей, ищущих альтернативы российскому газу.

«На наш взгляд, существует риск дальнейшей задержки, поскольку перезапуск завода подлежит утверждению регулирующими органами, и в настоящее время ведутся два расследования причин утечки СПГ и избыточных выбросов различных загрязняющих веществ, которые могут потребовать тщательной оценки безопасности», — отмечают аналитики. в инвестиционном банке Джеффрис сказал.

(Репортаж Александры Шварц-Горлих в Вене, Яна Лопатки в Праге, Мадлен Чемберс в Берлине и Нины Честни в Лондоне; текст Нины Честни; редактирование Джейсона Нили)