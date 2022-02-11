Поток газа на восток по российскому газопроводу Ямал-Европа на этой неделе стабилен

Рабочий взбирается на баллон на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа, примерно в 130 км к юго-западу от Минска, 29 декабря 2006 г. REUTERS/Vasily Fedosenko/File Photo

МОСКВА, 11 фев (Рейтер) — Потоки газа по газопроводу Ямал-Европа, который обычно идет на запад из России в Европу, в пятницу оставались обратными, при этом низкие поставки в Польшу из Германии практически не изменились с понедельника, показали данные немецкого сетевого оператора Gascade. .

Связь между Польшей и Германией работает в обратном направлении с декабря. 21, оказывая повышательное давление на европейские цены на газ. читать далее

Потоки в Польшу из Германии через узел учета Мальнов в пятницу утром составили более 1,5 миллиона киловатт-часов (кВтч/ч).

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Оператор заявил, что повторные заявки или заявки, как ожидается, останутся выше 1,5 млн кВтч/ч до утра субботы.

На этот трубопровод обычно приходится около 15% годовых поставок российского газа в западном направлении в Европу и Турцию.

Российская газовая экспортная монополия «Газпром», которая может бронировать трубопроводные мощности на ежедневных аукционах, не заказывала пропускную способность на февраль.

Он также не забронировал мощности на второй и третий кварталы года на ежеквартальном аукционе в понедельник.

Европейские базовые цены на газ подскочили до рекордных 184,95 евро за мегаватт-час (МВтч) 1 декабря. 21, когда система Ямал-Европа изменила направление потока. читать далее

Запад обвинил Россию в удержании газа для повышения цен и оказании давления на регулирующие органы ЕС и Германии с целью утверждения новой ветки «Северного потока — 2», которая удвоит экспортные мощности Москвы по трубопроводу через Балтийское море.

Россия отрицает претензии, а «Газпром» заявляет, что выполняет все долгосрочные контракты. Вместо этого они говорят, что обратные потоки отражают то, что покупатели избегают высоких спотовых цен на новые российские поставки по трубопроводу в пользу газа из Германии в подземных хранилищах или из других источников.

Этот переход также означает, что уровень хранения в Европе упал ниже среднего за пять лет. читать далее

На другом крупном маршруте российских поставок в Европу, для поставок в Словакию из Украины через пограничный пункт Велке-Капушаны, заявки на мощность на пятницу снизились до 282 761 МВтч по сравнению с 326 605 МВтч в четверг и самым низким показателем с января. 3.

Номинации по этому маршруту достигли максимума 2022 года в 850 143 МВтч в начале февраля.

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Репортаж Владимира Солдаткина Дополнительный репортаж Роберта Мюллера в Праге Под редакцией Дэвида Гудмана



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