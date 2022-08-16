Поток российского газа в Европу практически не изменился

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(Рейтер) — Данные российских газовых операторов показали, что потоки российского газа в Европу по некоторым основным трубопроводам оставались неизменными, хотя и на низком уровне, во вторник утром.
Физические потоки по газопроводу «Северный поток-1» из России в Германию составили 14 604 119 кВтч в 07:00-08:00 по центральноевропейскому времени, что соответствует уровню около 14 600 000 кВтч, наблюдавшемуся в понедельник.
27 июля Россия сократила потоки в трубопровод всего до 20%, заявив о ремонтных работах. Читать далее
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Данные украинского системного оператора показали, что заявки на перетоки российского газа в Словакию из Украины через пограничный пункт Велеке-Капушаны составили около 36,5 млн кубометров в сутки, что несколько выше, чем днем ранее.
Российский «Газпром» (GAZP.MM) заявил, что во вторник он поставит 42,2 млн кубометров газа в Европу через Украину через точку входа Судга по сравнению с 41,9 млн кубометров в понедельник.
Данные Gascad показали, что потоки газа в восточном направлении по трубопроводу Ямал-Европа в Польшу из Германии во вторник увеличивались день ото дня.
Выходные потоки в точке измерения Мальнов на границе с Германией составили 4 153 766 кВтч по сравнению с примерно 2 520 000 кВтч в понедельник.
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(Репортаж Норы Полли в Осло) Под редакцией Дэвида Гудмана
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