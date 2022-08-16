Поток российского газа в Европу практически не изменился

Газокомпрессорная станция, часть польского участка газопровода «Ямал», соединяющего Россию с Западной Европой и принадлежащая совместному предприятию «Газпрома» и BGNIG, но эксплуатируемая польской государственной газотранспортной компанией Gaz-System, в Габинеке недалеко от Влоцлавека, ПОЛЬША 23 мая 2022 г. REUTERS/Kacper Pembel

(Рейтер) — Данные российских газовых операторов показали, что потоки российского газа в Европу по некоторым основным трубопроводам оставались неизменными, хотя и на низком уровне, во вторник утром.

Физические потоки по газопроводу «Северный поток-1» из России в Германию составили 14 604 119 кВтч в 07:00-08:00 по центральноевропейскому времени, что соответствует уровню около 14 600 000 кВтч, наблюдавшемуся в понедельник.

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Данные украинского системного оператора показали, что заявки на перетоки российского газа в Словакию из Украины через пограничный пункт Велеке-Капушаны составили около 36,5 млн кубометров в сутки, что несколько выше, чем днем ​​ранее.

Российский «Газпром» (GAZP.MM) заявил, что во вторник он поставит 42,2 млн кубометров газа в Европу через Украину через точку входа Судга по сравнению с 41,9 млн кубометров в понедельник.

Данные Gascad показали, что потоки газа в восточном направлении по трубопроводу Ямал-Европа в Польшу из Германии во вторник увеличивались день ото дня.

Выходные потоки в точке измерения Мальнов на границе с Германией составили 4 153 766 кВтч по сравнению с примерно 2 520 000 кВтч в понедельник.

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(Репортаж Норы Полли в Осло) Под редакцией Дэвида Гудмана



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