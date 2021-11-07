Поток российского газа по трубопроводу Ямал-Европа в Германию снова остановился

Вид показывает трубопроводы возле газоперерабатывающего завода, принадлежащего Газпрому, на Пованенковском газовом месторождении в Арктике, полуостров Ямал, Россия, 21 мая 2019 г. Фотография сделана 21 мая 2019 г. REUTERS / Максим Шеметов

МОСКВА / ФРАНКФУРТ (Reuters) — Газовые потоки по газопроводу Ямал-Европа, идущему на запад в Германию, снова остановились и текут в обратном направлении в сторону России, показали данные немецкого оператора газопровода Gaskid в субботу.

Изменение направления потока газа по одному из трех магистральных трубопроводов, по которым российский газ поступает в Западную Европу, — это уже второй раз, когда ситуация развивается за считанные дни. На прошлой неделе фьючерсы на газ в Европе выросли на 23% из-за прекращения поставок на запад.

Последний сдвиг произошел на фоне обвинений некоторых региональных политиков в том, что Кремль ограничивает поставки, чтобы оказать давление на Германию и Европейский Союз, чтобы они согласились на строительство газопровода «Северный поток — 2», который в настоящее время проходит процедуры лицензирования в Германии.

Россия это отрицает и пообещала пополнить запасы Запада с 8 ноября, как только его запасы будут пополнены. Подробнее

Данные Gascade в субботу показали, что потоки на входе в точке измерения Мэллоу были равны нулю в 1 000 GMT, находясь в этом состоянии в течение трех часов, после того, как с четверга был установлен часовой объем более 3 000 000 кВт-ч.

Данные показали, что потоки на выходе из Мално — или запросы на транспортировку газа в Польшу из Германии — составили 1 442 934 кВтч второй час подряд.

Потоки в Германию прекратились в Мално, на границе с Польшей, в прошлую субботу и возобновились только в четверг.

Представитель польской газовой компании PGNiG (PGN.WA) сказал, что Польша получает газ с обоих направлений.

«С нашей точки зрения все в порядке. Контракт с« Газпромом »(GAZP.MM) находится в стадии реализации», — сказал пресс-секретарь, имея в виду российского газового гиганта.

Россия заявила, что сосредоточилась на пополнении внутренних запасов перед тем, как выпускать больше газа в Европу. Ожидается, что его обновление будет завершено к 8 ноября.

Уровень потоков на Ямале между Польшей и Германией управляется и направляется Gaz-System в Польше и Gascade в Германии на основании запросов клиентов. На прошлой неделе аналитик заявил, что изменение направления потоков указывает на спрос со стороны Польши, учитывая в целом более высокие цены и ограниченные поставки СПГ.

Контракт PGNiG с «Газпромом» предусматривает поставку примерно 10 млрд куб. М газа в год, из которых не менее 8,7 млрд куб. М — по соглашению «бери или плати».

По словам трейдеров, если появится возможность покупать более дешевый газ с Запада, а Польша уже закупила достаточно газа по соглашению с «Газпромом», она может перейти на поставки с Запада.

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