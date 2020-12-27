Москва – В двух шагах от сегодняшних президентских выборов и выборов в законодательное собрание Центральноафриканской Республики: Россия открыто поддерживает уходящего президента Арканж Фастина Тудора, Понравился в опросах ищу второй раз. Альянс, который на этой неделе был усилен для противодействия заговору повстанцев.









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В течение трех лет Россия все чаще находилась в бывшей французской колонии, особенно нестабильной после гражданской войны 2013 года, когда коалиция мусульманских повстанцев, в основном наемников из Чада и Судана, под названием Селика, оккупировала столицу и свергла город. ‘Тогда президент Франсуа Пози, Кристиан и бывший генерал. ООН призывает поддержать африканский «голубой шлем» Франция послала 2000 солдат по приказу, но после победы Тудора на выборах 2016 года она повторно использовала их в Сахеле для борьбы с джихадистами. Именно тогда Москва проложила путь: за несколько месяцев Банги стал форпостом российского присутствия на африканском континенте.

Продажа оружия

Россия начала отправлять оружие в страну в январе 2018 года после начала переговоров в ноябре 2017 года. ООН Продажа оружия была воротами в Центральноафриканскую Республику для Кремля, который время от времени ослаблял эмбарго. С тех пор Москва направила «военных инструкторов» для обучения местных сил и обеспечения безопасности государственных шахт и президентской власти. Тудора охраняет спецподразделение российской армии. Минобороны России открыло в стране военный офис, которым руководят четыре генерала.

Наемники и «кровавые» алмазы

В обмен на военное сотрудничество с Россией правительство Центральной Африки предложило концессии на добычу полезных ископаемых, особенно компаниям, занимающимся добычей золота и алмазов. Евгениз прегожин, Очень лоялен к президенту России, которого часто называют «поваром Путина», потому что он гарантирует каждый прием в Кремле.

Прикогин будет финансистом Интернет-исследовательской организации в Санкт-Петербурге, известной как «Фабрика гоблинов», и архитектором скандальной российской наемной компании «Вагнер». По разным данным, его люди находятся по всей Центральноафриканской Республике. В июле 2018 года были убиты трое российских журналистов, расследовавших роль Вагнера в стране. Расследование их смерти приостановлено. Виновных так и не нашли.

Неслучайно Россия давно призывала к легализации алмазного рынка Центральноафриканской Республики, так называемому Кимберлийскому процессу, глобальной программе по регулированию торговли драгоценными камнями, созданной в 2003 году для предотвращения так называемых «кровавых алмазов». «Разделены на зоны боевых действий или контролируются вооруженными группами.

Военная поддержка

По местным оценкам, в Москве около тысячи человек в стране, но с 2018 года по настоящее время официально отправлено около 175 «военных инструкторов» для обучения войск и обеспечения безопасности Тудоры. Несколько дней назад, когда три группы повстанцев угрожали маршем на столицу, правительство призвало к попытке государственного переворота, заявив, что Банки высадит 300 человек с двух Антонов.

ООН Москва сначала отказалась отправить обычные войска якобы в нарушение резолюций, но позже согласилась отстранить других «военных инструкторов» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве. В Кремле и Минобороны от комментариев отказались. Пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, Он ограничился выражением «озабоченности» событиями в африканской стране.

Гоблинская война с Францией

Несколько дней назад Facebook объявил, что ведет «виртуальную войну» в Париже и Москве в Центральноафриканской Республике и в других частях континента и на Ближнем Востоке. У калифорнийской компании более 500 профилей, страниц и групп из Facebook и Instagram, включая три сети гоблинов, две из которых находятся рядом с «фабрикой» Бригогена, а третья связана с «людьми, связанными с французскими вооруженными силами».

«Наша команда нашла две кампании – французскую и русскую, – которые активно взаимодействовали друг с другом, заводили друзей, комментировали и обвиняли другую сторону во лжи», – написали они. Как Натаниэль е Давид Агронович, Два представителя Facebook, в блоге. Сети «использовали фальшивые профили как центральную часть своей деятельности, чтобы вводить пользователей в заблуждение относительно того, кто они такие, что они на самом деле делают и цель своих действий».

Если поражение Тудоры является значительной потерей для Москвы, то вероятность проигрыша Франции меньше, поскольку ее влияние в регионе шире и глубже. Хотя это несколько изменилось за последние годы, бывший колониальный правитель внес большой вклад, и многие французские компании – от тотальных до оранжевых – ведут бизнес в Банги. Поэтому Москва внимательно следит за голосованием.