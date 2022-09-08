Потребительские цены в России падают девятую неделю до рейтингового совещания

Данные в среду показали, что потребительские цены в России снижаются девятую неделю подряд благодаря сезонному падению цен на фрукты и овощи, вялому потребительскому спросу и укреплению рубля за последние несколько месяцев.

Федеральная служба государственной статистики Росстат сообщила в среду, что индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю, закончившуюся 5 сентября, упал на 0,13% после падения на 0,16% неделей ранее.

Министерство экономики сообщило, что годовая инфляция замедлилась до 14,08% по состоянию на 5 сентября с 14,31% на предыдущей неделе.

Модель инфляции может открыть двери для снижения ключевой процентной ставки центрального банка уже на следующей неделе. Опрос экономистов, проведенный агентством Reuters, ожидал, что центральный банк снизит ключевую процентную ставку до 7,5% с 8% на заседании совета директоров 16 сентября.

Несмотря на недавнее постепенное снижение индекса потребительских цен, цены практически на все, от молока и сахара до одежды и смартфонов, выросли с 24 февраля, когда Россия ввела в Украину десятки тысяч военнослужащих.

Данные Росстата показали, что с начала года цены на иномарки, гигиенические салфетки и мыло подскочили примерно на 40%, при этом базовый ИПЦ вырос на 10,24% по сравнению с ростом на 5,32% за аналогичный период 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что инфляция в этом году ожидается на уровне 12%.

Высокая инфляция была серьезной проблемой для семей в течение многих лет, поскольку она влияет на их покупательную способность и уровень жизни, и в этом году она будет усугубляться экономическим спадом.

Путин сказал, что экономика сократится примерно на 2% в этом году, сокращение будет менее глубоким, чем предполагалось ранее, поскольку Россия пережила сильнейшие последствия западных санкций.