Потрепанная и напряженная войной украинская экономика пытается выжить

Стеки с кукурузой и пшеницей застряли в силосах, так как российское вторжение перекрыло важный экспорт. На разбомбленном востоке Украины прекратили работу металлургические заводы. За почти год войны более трети расходов Украины было направлено на разгром врага.

Несмотря на значительные поражения на полях сражений в ходе завоеваний Кремля, неустанные военные усилия Кремля нанесли экономический ущерб Украине помимо разрушительных гуманитарных потерь. В четверг министр экономики России заявил, что экономика страны сократилась на 30,4 процента в 2022 году, что стало самым большим падением с тех пор, как Украина объявила о своей независимости от Советского Союза в 1991 году.

«Легче сказать, что мы потеряли», чем то, что сохранилось в украинской экономике, сказал Глеб Вешлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, киевского аналитического центра.