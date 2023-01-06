Потрепанная и напряженная войной украинская экономика пытается выжить

Стеки с кукурузой и пшеницей застряли в силосах, так как российское вторжение перекрыло важный экспорт. На разбомбленном востоке Украины прекратили работу металлургические заводы. За почти год войны более трети расходов Украины было направлено на разгром врага.
Несмотря на значительные поражения на полях сражений в ходе завоеваний Кремля, неустанные военные усилия Кремля нанесли экономический ущерб Украине помимо разрушительных гуманитарных потерь. В четверг министр экономики России заявил, что экономика страны сократилась на 30,4 процента в 2022 году, что стало самым большим падением с тех пор, как Украина объявила о своей независимости от Советского Союза в 1991 году.
«Легче сказать, что мы потеряли», чем то, что сохранилось в украинской экономике, сказал Глеб Вешлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, киевского аналитического центра.
Части промышленности и инфраструктуры страны частично или полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Многие компании, дислоцированные на территории, контролируемой Россией, или в районах ожесточенных боев, не работают на пределе своих производственных мощностей, если вообще работают. Потребители по всей стране покупают меньше из-за высокой инфляции и экономической неопределенности, вызванной войной.
Но война также подтолкнула украинцев к молниеносной реструктуризации части своей экономики, причем как крупной, так и малой, по мере того как компании объединяют операции или переходят к новому бизнесу. Правительство утверждало, что это способствовало чрезвычайной экономической устойчивости, которая не отражена в ужасных цифрах, и закладывает основу для потенциального восстановления еще до окончания войны.
Министр экономики Юлия Свиренко заявила в своем заявлении в четверг, что «неукротимый дух» украинского народа, наряду с финансовой поддержкой международных доноров, позволили правительству в Киеве «сохранить экономический фронт и продолжить наше движение к победе». Удар по экономике оказался чуть меньше, чем самые худшие ожидания.
Ущерб был наиболее серьезным в основных экспортных секторах Украины, которые до войны составляли основную часть доходов страны. Конфликт привел к 35-процентному падению в прошлом году экспорта всего, от пшеницы до стали.
Сельское хозяйство, когда-то являвшееся опорой украинской экономики, поэтому оно известно как хлебная корзина мира — Я потерпел серьезную неудачу, особенно из-за того, что Москва продолжала блокировать большинство поставок, Несмотря на сделку при посредничестве ООН.
Проблема усугубляется тем, что российские атаки на энергосистему страны нарушили поток продовольствия, способствуя глобальному переходу. продовольственный кризис. Хранилища закончились для многих культур, и он ушел Украинские аграрии в отчаянии для временных решений. В среднем Украина теперь могла экспортировать от 5 до 6 миллионов тонн зерна в месяц по сравнению с примерно 8 миллионами тонн до войны.
Украина также была крупным экспортером полезных ископаемых и сырья, таких как железная руда. Но почти все крупные заводы Украины по производству стали и других основных полезных ископаемых располагались в восточных регионах, которые Россия захватила или сильно бомбила. Тимофей Милованов, руководитель Киевской школы экономики, сообщил, что подавляющее большинство этих объектов практически прекратили работу.
Российские ракеты поразили города и объекты по всей стране и серьезно повредили огромное количество объектов жилой, транспортной и энергетической инфраструктуры страны. Киевская школа экономики подсчитала прямые расходы, связанные с войной Ущерб украинской инфраструктуре составил $127 млрд. По состоянию на сент.
Реконструкция страны достигнет 750 миллиардов долларов, Об этом заявили украинские официальные лица.В то время как Всемирный банк оценил оценку реконструкции примерно в 349 миллиардов долларов.
чтобы оживить свою экономику и администрацию устойчивое восстановление Как только боевые действия закончатся — а конца им не видно — Украина, как ожидается, накопит значительный долг.
И Международный валютный фонд, и Всемирный банк подсчитали, что экономика Украины сократится на 35 процентов в 2022 году. результаты при возможном падении более чем на 10 процентов, в пессимистическом сценарии, до 10-процентного роста в самом оптимистичном сценарии.
Г-н Милованов сказал, что украинские чиновники цепляются за более оптимистичные ожидания, в значительной степени потому, что во время войны возникла своего рода теневая экономика. Это, по его словам, удерживает экономическую деятельность, поддерживаемую, например, пожертвованными генераторами или волонтерскими усилиями, вне поля зрения сухих статистических данных.
«В некотором смысле вся идея расчета ВВП во время войны абсурдна, потому что она предполагает, что предпочтения и производство из года в год постоянны, а такие сдвиги, как сокращение услуг или призыв людей в армию, рассматриваются как негативные», Об этом г-н Милованов сообщил в интервью по телефону из Киева. Действительно, по его словам, экономическая активность в Украине стала «гораздо более устойчивой», чтобы приспособиться к военному времени.
Например, украинские фермеры продолжают выращивать и собирать урожай, несмотря на угрозу российских ракет и наземных мин, и адаптировали сельское хозяйство для выращивания более необходимых культур, таких как кукуруза.
Адаптировался и промышленный сектор. Они есть на фабриках, производящих все, от матрасов до грузовиков. Их привезли с раскопок на востоке За относительную безопасность западных границ Украины.
Сотни заводов, которые летом находились в оккупированных Россией регионах, были упакованы и вывезены поездами и грузовиками на Западную Украину. За пределами города Львова, недалеко от Польши — украинских ворот в Германию и Западную Европу — несколько возрожденных компаний налаживают связи с Европейским Союзом, к которому Украина надеется вскоре присоединиться.
Украинские технологические стартапы пишут программное обеспечение для иностранных компаний и теперь имеют прямые связи с крупными компаниями в Европе и США, где многие хотят помочь Украине пережить войну.
Тысячи украинцев также были перемещены в результате войны. Создать как бизнес В другом месте страны, чтобы попытаться наладить новую жизнь и добавить в местную экономику. Приспособились даже рестораны: многие из них продолжали работать, несмотря на перебои с подачей электроэнергии, благодаря таким новшествам, как «меню при свечах» или блюда, которые не требуют приготовления.
«Украинцы устойчивы, — сказал г-н Вешлинский, директор аналитического центра. По его словам, во время отключения электроэнергии в округе Колумбия саундтреком к прогулкам по городу стал «оркестр генераторов».
А с огромными суммами национального бюджета Украины, перенаправленными на военные расходы, появляются сотни новых малых предприятий. Рожден для удовлетворения ваших потребностей на нужды военного хозяйства.
«Характер спроса сейчас исходит от Минобороны, поэтому, если вы можете производить бронежилеты, военную подготовку, услуги по медицинскому обучению или даже оборудование для кибербезопасности, создано много новых предприятий, и это прибыльно», — добавил господин. Милованов. .
Однако разрушение Россией критически важной инфраструктуры нанесло ущерб Украине по мере приближения второго года войны. По словам г-на Вешлинского, траектория развития экономики Украины в этом году будет в значительной степени зависеть от способности поддерживать подачу электроэнергии, ограничивая продолжительность отключений электроэнергии и потребность в нормировании энергии.
Он ожидает, что экономический рост в этом году будет без изменений — менее оптимистичный прогноз, чем у многих прогнозистов, но и не такой пессимистичный, как у тех, кто считает, что впереди еще одно большое падение.
Тем временем международные доноры кружат вокруг Украины, которая наметила окончательный план Маршалла, чтобы помочь восстановить страну после окончания войны. Украинские лидеры также сделали План на короткий срокпризнавая при этом, что президент России Владимир Путин, похоже, намерен продолжить вторжение.
Украина нашла готовых сторонников на Западе, где лидеры в значительной степени остались едиными, несмотря на стремительно растущие цены на энергоносители в результате войны. Согласно данным, собранным комиссией, на сегодняшний день страны и учреждения Европейского союза выделили около 52 миллиардов евро, около 55 миллиардов долларов, на военную, финансовую и гуманитарную помощь, в то время как Соединенные Штаты обязались выделить около 51 миллиарда долларов. Кильский институт мировой экономикинемецкая исследовательская организация.
Предвидя перспективу получения огромного вознаграждения от послевоенных контрактов, многие международные правительства и корпорации сейчас спешат на помощь Украине, надеясь возобновить сделки, когда она начнет серьезно восстанавливаться.
Джейсон Кариан Участие в подготовке отчетов.
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