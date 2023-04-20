Потрясающие визуальные эффекты Final Fantasy 16 для PS5 значительно улучшились с момента анонса игры.

Давние поклонники Final Fantasy и геймеры в целом знают, что серия приносит жару, когда дело доходит до ультрасовременной визуальной точности, особенно на новом оборудовании. Мы все восхищались FMV Final Fantasy VII для PS1 и Открытая брешь во вступительной сцене металлического автофокуса в Final Fantasy X на PS2.. Обычно мы делаем все возможное, чтобы забыть, что весь спин-офф Fabula Nova Crystallis на PS3 когда-либо был (но… Даже те игры были прекрасны), а XV была показательной игрой для PS4 и до сих пор выглядит прилично.

Final Fantasy XVI продолжит эту традицию, сумев сделать еще больше, даже с тех пор, как они впервые анонсировали игру. Оцените качество, показанное на сравнительных фотографиях ниже, любезно составленных Легион игра в Твиттере:

Только посмотрите, насколько лучше стала выглядеть Final Fantasy XVI с момента выхода первого тизера много лет назад! Безумно видеть, как далеко они зашли, это выглядит потрясающе! Сделал тему из всех до и после! pic.twitter.com/zP0rwt7AMr — LegionzGaming (@LegionzGaming) 16 апреля 2023 г.

Это впечатляющее сияние, и, вероятно, можно с уверенностью сказать, что Final Fantasy XVI поразит нас, когда она выйдет 22 июня, независимо от того, новичок вы в этой серии или пожизненный ветеран. Что вы думаете об этом теперь, когда мы приближаемся к запуску? Дайте нам знать в комментариях ниже.