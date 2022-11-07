Потрясающий OLED-телевизор LG G2 продается со скидкой 400 долларов перед Черной пятницей

рано Черная пятница Это действительно течет, что делает его одним из лучших моментов, когда можно получить одни из лучших технологий за меньшие деньги. Это также хорошее время, чтобы рассмотреть вопрос об обновлении вашего телевизора с некоторыми предложениями, которые принесут хороший кусок денег от некоторых Лучшие телевизоры. Если вы ищете OLED-телевизор премиум-класса, вы находитесь в правильном месте.

55-дюймовый OLED-телевизор Sony G2 продается всего за 1696 долларов на Amazon. (Откроется в новой вкладке). Это делает самый яркий OLED-телевизор LG самым низким за все время и на 400 долларов ниже его первоначальной цены в 2099 долларов. Это предложение для 55-дюймовой модели, и телевизор предлагает отличное качество изображения с очень яркой панелью.

Одна из основных претензий к OLED-телевизорам заключается в том, что они недостаточно яркие. OLED-телевизор LG G2 меняет это положение — это самый яркий OLED-телевизор LG с режимом Brightness Booster Max, который работает с процессором A9 для получения действительно яркого изображения.

в нашем районе Обзор LG G2 OLEDМы поставили этому удивительному телевизору 4,5 из 5 звезд и сказали: «Это также первый OLED-телевизор, который я тестировал, и он достаточно яркий, чтобы рекомендовать его людям, которые будут смотреть телевизор в комнате с естественным освещением в течение дня». Так вы получите наилучшее качество изображения для любого спортивного матча даже в дневное время.

Телевизор оснащен процессором искусственного интеллекта A9 Gen5, который может автоматически регулировать настройки изображения в зависимости от того, что вы смотрите. Еще один плюс: качество звука с улучшенным искусственным интеллектом — одно из самых впечатляющих OLED-телевизоров, которые мы когда-либо слышали.

На этом телевизоре также есть новая версия webOS, и он имеет приятный тонкий дизайн с безрамочным дисплеем.

В целом, по полной цене OLED-телевизор LG G2 является отличной покупкой, но с этой сделкой, которая снижает цену до самого низкого уровня, который мы когда-либо видели, он определенно сэкономит вам много денег. Он имеет высокие показатели производительности по всем направлениям, что делает его одним из лучших телевизоров на рынке в этом году.

Если вы хотите еще больше сэкономить, загляните на наш сайт Скидки на живые блоги в Черную пятницучто увеличивает продажи телевизоров, ноутбуков, бытовой техники и многого другого.