Похоже, глава космического ведомства России Дмитрий Рогозин угрожает Илону Маску

Глава российской аэрокосмической отрасли Дмитрий Рогозин, похоже, угрожал Илону Маску, но основатель и генеральный директор SpaceX, похоже, не слишком расстроен.
Об этом Маск написал в Twitter в воскресенье (8 мая). примечание (Откроется в новой вкладке) Рогозин, глава Федерального космического агентства России, сказал: Роскосмос, в российские СМИ. В служебной записке утверждалось, что оборудование SpaceX . старлинк Система спутникового интернета была поставлена украинским морским пехотинцам и «бойцам нацистского батальона «Азов» армией США.
«Илон МаскТаким образом, он причастен к снабжению фашистских войск на Украине средствами военной связи», — написал Рогозин, согласно английскому переводу, опубликованному Маском (он также написал в твиттере русскую версию. Вы будете нести ответственность как взрослые — как бы вы ни грязнули). находятся.»
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Это очень похоже на угрозу, признал Маск в своем твите в воскресенье.
«Если бы вы умерли при загадочных обстоятельствах, было бы хорошо знать», он написал (Откроется в новой вкладке).
Мать Маска, Мэй, не оценила быстрый ответ, Твиттер (Откроется в новой вкладке), «Это не смешно» с двумя сердитыми смайликами. бизнесмен-миллиардер ответил (Откроется в новой вкладке), «Извините! Я сделаю все возможное, чтобы выжить». (В конце концов, это был День матери.)
Маск, кажется, не слишком беспокоится о своей безопасности, что неудивительно, учитывая склонность Рогозина к гипертрофии и преувеличениям. Например, глава «Роскосмоса» неоднократно предлагал России выйти из программы Международной космической станции (МКС), если не будут сняты санкции, введенные в связи с вторжением, но они все равно более-менее. работай как обычно В орбитальной лаборатории.
Маск и Рогозин и раньше обменивались колкостями. В 2014 году, например, Рогозин отметил, что Соединенным Штатам следует использовать батут для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, имея в виду тот факт, что нация в то время полностью зависела от русского языка. космический корабль Союз для пилотируемых орбитальных полетов. (Рогозин, который в то время был заместителем премьер-министра России, был без ума от санкций, введенных вскоре после того, как страна вторглась и аннексировала Крым, который был территорией Украины.)
в мае 2020 г., СпейсИкс Эта зависимость покончила с запуском двух астронавтов НАСА на Международную космическую станцию в ходе исторической миссии Demo-2. Сразу после этого взлета Маск прислал Рогозину ответ на шесть лет: «Батут работает!»
SpaceX, Маск и Агентство США по международному развитию открыто заявили об отправке терминалов Starlink в Украину, чтобы помочь стране поддерживать часть своей коммуникационной инфраструктуры во время продолжающегося вторжения России. украинские чиновники Заказывайте это оборудование в конце февраля (Откроется в новой вкладке)Вскоре после начала вторжения.
Майк Уолл — автор книги «За рубежом (Откроется в новой вкладке)Книга (Great Grand Publishing House, 2018; иллюстрации Карла Тейта), книга о поисках инопланетян. Подпишитесь на него в Твиттере Встроить твит (Откроется в новой вкладке). Следуйте за нами на Twitter Встроить твит (Откроется в новой вкладке) или на Фейсбук (Откроется в новой вкладке).
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