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Похоже, глава космического ведомства России Дмитрий Рогозин угрожает Илону Маску

1 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Глава российской аэрокосмической отрасли Дмитрий Рогозин, похоже, угрожал Илону Маску, но основатель и генеральный директор SpaceX, похоже, не слишком расстроен.

Об этом Маск написал в Twitter в воскресенье (8 мая). примечание (Откроется в новой вкладке) Рогозин, глава Федерального космического агентства России, сказал: Роскосмос, в российские СМИ. В служебной записке утверждалось, что оборудование SpaceX . старлинк Система спутникового интернета была поставлена ​​украинским морским пехотинцам и «бойцам нацистского батальона «Азов» армией США.

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