Похоже, доработки камеры iPhone 13 готовы продать мне

Мы слышали сообщения о группе iPhone 13 Улучшения камеры, и если они верны, я думаю, что Apple продаст мне одну.

Я часто говорил, что мой iPhone – наименее важное устройство Apple для меня. Если бы мне пришлось ранжировать свои iDevices по тому, насколько они важны для меня, мой MacBook Pro занял бы первое место в списке, затем iPad, затем iPhone …

Конечно, это во многом отражает мой образ жизни. Я работал из дома еще до пандемии. Я провожу рабочий день, сидя за своим Mac, и обычно использую свой iPhone только на улице. Чаще всего это используется для прослушивания музыки и сообщений.

Но одна вещь кардинально изменилась за последние годы: мой iPhone стал моей основной камерой для повседневной съемки «воспоминаний». Это означает, что фотографические возможности телефона – это, пожалуй, самый важный аспект устройства.

Что касается обычной фотографии, качество iPhone заметно улучшается с каждым поколением, а с iPhone X оно улучшалось. Он действительно конкурирует с беззеркальными камерами Что касается ночных снимков, это тоже самое тяжелое испытание для компактной камеры.

iPhone 11 Pro Разрыв сократился больше, пока есть файл Общая производительность при слабом освещении IPhone 12 Pro Max был лишь незначительным улучшением, фото в ночном режиме Это был настоящий переломный момент – и ProRAW поддерживает запятую.

Ходят слухи об улучшениях камеры в iPhone 13

Мы уже ждали Некоторые заслуживающие внимания улучшения Для камер iPhone 13.

Во-первых, это стабилизация изображения сенсора, которая есть в iPhone 13 Pro (которая в настоящее время является эксклюзивом для 12 Pro Max), которая обеспечивает более быстрый отклик, чем стабилизация на основе объектива. Обе модели Pro также оснащены модернизированной сверхширокоугольной камерой с автофокусом, более широкой диафрагмой и дополнительным элементом объектива для улучшения характеристик при слабом освещении и уменьшения искажений. Наконец, мы ожидаем, что какая-то функция астрофотографии улучшит изображения ночного неба.

Но вчерашний отчет показал, что этого тоже можно ожидать. Основные улучшения видеоинтерфейса.

Bloomberg специально упоминает добавление портретного режима при съемке видео, который расширяет эффект искусственного размытия фона Apple за пределы неподвижных изображений. […] В отчете также говорится, что модели iPhone 13 Pro также впервые смогут записывать видео в формате ProRes, обеспечивая высокое качество вывода для творческих профессионалов. Формат Apple ProRes был разработан Apple более десяти лет назад и теперь поддерживает разрешение до 8K. Final Cut Pro разработан для эффективной обработки и редактирования контента ProRes и широко используется в профессиональной видеоиндустрии для рендеринга готовых проектов.

Я медленно, но верно Ввод видео. Это правда, что не имеет смысла тратить довольно пугающую сумму О нескольких кинопроизводствах Только чтобы закончить съемку на iPhone, но есть один случай, когда расширенные возможности видео могут иметь решающее значение: путешествие.

Когда я один, фотография или видеосъемка – большая часть того, что мне нравится во время путешествий. Я считаю, что это усиливает мою признательность за то, что я вижу, и мне очень нравится просматривать фотографии или видео из предыдущих поездок. Так что в одиночные поездки я ношу с собой комплект камеры.

Но когда я со своей девушкой, это другая история. Ей неинтересно ходить во время настройки снимков, так что наведи и снимай на iPhone идеально.

Использование видео в iPhone в настоящее время сопряжено с серьезными компромиссами. Примечательно, что при съемке с iPhone отсутствует контроль глубины резкости. Но использование портретного режима в видео – особенно если он достаточно гибкий, чтобы позволить DOF управлять вещами, а также людьми, так же, как и для неподвижных изображений, – было бы совершенно новым миром.

Я уже использовал свой iPhone 11 Pro в качестве видеокамеры на один отпуск, принимая тот факт, что это снизит оценку до уровня домашнего фильма, и это было хорошо, особенно потому, что я хватал всего несколько секунд отснятого материала тут и там. Но с контролируемой глубиной резкости можно будет создать что-то более близкое к достижимому результату, чем специальная видеокамера.

Если этот отчет верен, я буду продан.

что насчет тебя? Есть ли что-нибудь в отчетах об iPhone 13, что вас особенно впечатлило? Сообщите нам об этом в комментариях.

Фотографии iPhone 12: Реестр/Unsplash

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