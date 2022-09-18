Похоже, компания Pokemon не фанат назлока

Кит Эллис и Криста Янг, бывшие ведущие Nintendo Minute, ранее много лет проработавшие в Nintendo PR, поделились мнением The Pokemon Company о назлоке. Судя по всему, это очень негативно воспринимается.

Эллис раскрывается во время последнего эпизода сериала. Кейт и Криста Подкаст В эпизоде ​​Nintendo Minute была высказана идея попробовать запустить nuzlocke. К сожалению, предложение было немедленно отклонено.

Эллис сказал:

«Ну, у нас есть отличная история, которую мы можем рассказать об этом, и мы подумали, что это будет забавной идеей для видео Nintendo Minute, поэтому мы показали его The Pokemon Company и сказали: «Эй, мы хотели бы сделать тур по nuzlocke, что ты думаешь?’ «Это то, что мы думаем» — Бам! Поэтому они сказали: «Мы считаем, что это на том же уровне, что и использование взлома» — взлом ПЗУ. Извините меня? Это просто стиль игры, который может купить каждый — никакого взлома, вы просто играете в игру. Это было действительно одно из самых похожих на «Подождите, что?» ответы».

Ян добавил, что «было много создателей, которые играли в стиле назлок в покемонов, которые были удалены из своей программы для создателей».

Nuzlocke Challenges были в серии Pokemon в течение удивительно долгого времени. Это правила, которые игроки навязывают себе для увеличения сложности игр. В коде нет взлома или внешних изменений.

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