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Похоже, «Наследие Хогвартса» выйдет на Nintendo Switch

18 марта, 2022
Artem Sokolov

Ну вот этого мы и не ожидали…Абсолютно! новый Наследие Хогвартса Игра, основанная на знаменитом фильме и серии книг о Гарри Поттере, по-видимому, выйдет на Nintendo Switch.

После длинного видеоклипа ранее сегодня во время презентации Sony State of Play PS5 на официальном веб-сайте игры теперь указана версия для Nintendo Switch. Вы можете увидеть логотип Switch в нижней части веб-сайта, и, если этого уже недостаточно, в FAQ упоминается Switch как одна из платформ.

В: Какие есть платформы Наследие Хогвартса Быть на? а: Наследие Хогвартса Он будет доступен для PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch и консоли ПК.

Амазонка Он также загрузил обложку с игрой (ниже), что, похоже, исключает облачную версию. Если это так, Warner Bros. А Avalanche и Portkey Games, безусловно, сотворили свое волшебство, чтобы запустить игру следующего поколения на Switch.

«Наследие Хогвартса» запускает «Каникулы 2022». Мы сообщим вам, если услышим что-нибудь еще…

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