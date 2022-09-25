Похоже, новый анонс Guilty Gear Strive или DNF Duel состоится в эти выходные.



















Со времени прошлогоднего Evo 2022 на фронте Arc System Works было довольно тихо, но похоже, что это скоро изменится.











Генеральный директор Тако 2022 Организатор турнира Алекс Джебейли теперь тизерит то, что, похоже, будет анонсом(-ами) для Guilty Gear Strive и/или DNF Duel в эти выходные.



















Алекс Джебейли написал в Твиттере: «Только что получил еще одно специальное исполнение от моих друзей из @ArcSystemWorksU за участие с #FGC в День финала на #CEOtaku Onstage/Broadcast».





К сообщению была прикреплена фотография флешки, которая может показаться немного знакомой по тому, что произошло в прошлом году.





Во время CEO 2021 Джбейли написал в Твиттере Почти точно так же Который в конечном итоге стал трейлером для раскрытия Байкин в ссоре Значок сети отмены появится в BlazBlue: Cross Tag Battle и BlazBlue: Central Fiction.















На этой флешке явно не записан трейлер, как раньше, но мы уже видели эту игру.





У Guilty Gear запланирован еще один персонаж Выпущено в этом году где-то в осенний сезон Бок о бок / после многопользовательского бета-тестирования и многопользовательского обновления.





Однако DNF Duel, вероятно, будет более интересным, учитывая, что создатели игры полностью умалчивают о будущих DLC и контенте с момента ее выпуска в июне. — и тут Ему определенно сейчас что-то нужно.





Поскольку Джебейли говорит, что любой секрет, который он хранит, будет показан во время финального дня, фанаты должны смотреть его завтра, 25 сентября.





DNF Duel Top 8 должен начаться около 15:00 по восточному / 12:00 по тихоокеанскому времени, а финал Strive начнется примерно после 19:00 по восточному времени / 16:00 по тихоокеанскому времени, так что это будет вероятное время, когда его нужно остерегаться — но, конечно, у нас будет все последние обновления здесь, как только они станут доступны.













